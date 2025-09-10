2025 Noche de Amor y Risas Celebración y Evento de Recaudación de Fondos

Organizado por
Acerca de este evento
Trenton, TN 38382, USA
Bilhete individual para o evento
Mesa reservada para 8 convidados
Os "CASA Champions" são apoiadores dedicados do programa Court-Appointed-Special-Advocates. Os CASA Champions vão além para melhorar a vida de crianças que se encontram em Juvenile Court, sem culpa própria.
• Mesa reservada para 8 convidados
• Reconhecimento no programa do evento e nas redes sociais
• Reconhecimento verbal durante o evento
Os "CASA Ambassadors" lideram o caminho para o programa Court-Appointed-Special-Advocates. Os CASA Ambassadors investem em nosso programa CASA porque querem garantir que o futuro seja brilhante para as crianças que servimos.
• Mesa reservada premier para 8 convidados
• Reconhecimento em destaque no programa do evento, nas redes sociais e em todos os materiais do evento
• Reconhecimento no palco e oportunidade de exibir materiais promocionais no evento
Os "CASA Community Partners" são pessoas dedicadas a fazer a diferença ao lado do programa Court-Appointed-Special-Advocates decorando sua própria mesa de recursos na Noite de Amor e Risos da CASA.
Essas parcerias tornam a vida melhor para as crianças no Condado de Gibson.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!