<span>Acampada Clifford 2025</span>

Compra un boleto para cada persona (3 años en adelante) que asista al campamento. Ten en cuenta que cada niño que asista necesita estar con un padre guardian durante todo el evento. (Un padre/tutor puede supervisar a varios niños de una familia). Si necesitas vales para cubrir el costo del campamento para tu familia, visita el Centro Familiar o contacta a uno de los organizadores del PTO.
Participante no acampante
$20
Compra este boleto si planeas quedarte solo para la cena y la película y NO vas a campar, un boleto para cada persona (3 años en adelante). Ten en cuenta que cada niño que asista necesita estar con un padre o tutor durante todo el evento. Si necesitas vales para cubrir el costo del campamento para tu familia, visita el Centro Familiar o contacta a uno de los organizadores del PTO.
Support a Clifford family for the campout!
$15
Support a Clifford family by covering the cost of one campout ticket!
Añadir una donación para Clifford School Parent's Club
$
