Cocktails & Chef-Curated Fare 4 A Cause: Rising Tides Lift All Boats

170 Water St

Apalachicola, FL 32320, USA

General admission
$100

Entry price covers: catering, beverages, and live entertainment.

No reserved seats, access at 7pm

Breeze Boss Sponsorship
$250

Breeze Bosses: Donor level (non attendee). logo or family name listed as sponsor in event promotion and collateral.


Early Access 630 pm/reserved seats

Sail Blazer sponsorship
$500

Sail Blazers: logo or family name listed as sponsor in event promotion and collateral; includes 2 entry passes - Early access (6:30 pm) with VIP lanyard

Wind Chasers Sponsorship
$1,000

VIP special access & beverages, EARLY entry for 4. Early access (6:30 pm) with VIP lanyard


logo or family name listed as sponsor in event promotion and collateral; includes 4 entry passes, 30 min early access or reserved seats, if pre-arranged by 10/15/25

Captain-my-captain
$1,500
VIP special access & beverages, hostess gift; EARLY entrance for 4; Early access (6:30 pm) with VIP lanyard


logo or family name listed as sponsor in event promotion and collateral; includes 4 entry passes, 30 min early access or reserved seats, if pre-arranged by 10/15/25

Admiral
$2,500
VIP special access & beverages, hostess gift EARLY entry for 6; Early access (6:30 pm) with VIP lanyard


logo or family name listed as sponsor in event promotion and collateral; includes 6 entry passes, 30 min early access or reserved seats, if pre-arranged by 10/15/25

