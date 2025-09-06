<span>7.a CENA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE JAZZ EN EL JARDÍN - AGOTADO</span>

Organizado por
Acerca de este evento
McKinney, TX 75072, USA
¡AGOTADO! - ¡CAPACIDAD COMPLETA!
Esto es para asistir en persona donde disfrutarás de comida increíble, barra libre y música en vivo en un hermoso jardín.
NOTA: Cuando estés pagando, puedes elegir pagar una tarifa de porcentaje deseada a Zeffy o seleccionar Otro y no ingresar ninguna cantidad. Zeffy no cobra tarifas a COEDFO y todas las donaciones van hacia becas.
Si te encantaría ser parte de este increíble evento, pero no puedes asistir en persona. Puedes hacer una pequeña donación y disfrutar de la música en vivo a través de la transmisión en vivo.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!