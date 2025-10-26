Organizado por

Knights Of Peter Claver Council 175

2025 Fiesta de Cangrejo.

Pannell Community Center

2450 Meadowview Rd, Sacramento, CA 95832, USA

St. Anne Council/Court Member (2 ticket Minimum)
$130

You must be a member of Council/Court 175. Maximum of 2 tickets per member. This ticket price charges for TWO tickets before you use your promo code. Make SURE YOU SELECT 1 AS YOUR NUMBER OF TICKETS. If you only want one ticket, select ADULT ADMISSION and use your promo code.

Entrada de Adulto
$75

Edad 13 y más

Senior (62+) or Veterans
$60

You must be 62 or older or a military veteran of any branch of the United States military.

Entrada de Estudiante Adulto
$70

Debe estar actualmente inscrito y tener una identificación de estudiante de cualquier universidad, escuela técnica o escuela vocacional.

Entrada de Estudiante
$60

Debe tener entre 8 y 17 años y tener una identificación de estudiante para cualquier nivel de grado 12 o inferior.

Mesa Completa
$550

Mesa para Ocho Personas.

Patrocinador Nivel C
$100

GRACIAS POR SU DONACIÓN

Patrocinador Nivel B
$200

GRACIAS POR SU DONACIÓN

Patrocinador Nivel A
$300

GRACIAS POR SU DONACIÓN

Patrocinador Bronce
$1,000

GRACIAS POR SU DONACIÓN

Patrocinador Plata
$2,000

GRACIAS POR SU DONACIÓN

Patrocinador Oro
$5,000

GRACIAS POR SU DONACIÓN

