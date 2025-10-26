2025 Fiesta de Cangrejo.

Organizado por
Acerca de este evento
2450 Meadowview Rd, Sacramento, CA 95832, USA
You must be a member of Council/Court 175. Maximum of 2 tickets per member. This ticket price charges for TWO tickets before you use your promo code. Make SURE YOU SELECT 1 AS YOUR NUMBER OF TICKETS. If you only want one ticket, select ADULT ADMISSION and use your promo code.
Edad 13 y más
You must be 62 or older or a military veteran of any branch of the United States military.
Debe estar actualmente inscrito y tener una identificación de estudiante de cualquier universidad, escuela técnica o escuela vocacional.
Debe tener entre 8 y 17 años y tener una identificación de estudiante para cualquier nivel de grado 12 o inferior.
Mesa para Ocho Personas.
GRACIAS POR SU DONACIÓN
GRACIAS POR SU DONACIÓN
GRACIAS POR SU DONACIÓN
GRACIAS POR SU DONACIÓN
GRACIAS POR SU DONACIÓN
GRACIAS POR SU DONACIÓN
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!