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Esquina Tango Cultural Society Of Austin

Acerca de este evento

2025 Esquina Annual Fundraiser - corporate sponsorship 2026

209 Pedernales St

Austin, TX 78702

Patrocinador Rubí
$10,000
BENEFICIOS 8 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP 4 botellas de vino de cortesía Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa Letrero de aniversario Camiseta de aniversario Regalo exclusivo conmemorativo del evento Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas Mes gratis de clases grupales para 2 personas
Nivel de Patrocinador Jade
$5,000
BENEFICIOS 6 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP 3 botellas de vino de cortesía Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa Letrero de aniversario Camiseta de aniversario Regalo exclusivo conmemorativo del evento
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