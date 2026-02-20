2025 Esquina Annual Fundraiser - corporate sponsorship 2026

BENEFICIOS 8 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP 4 botellas de vino de cortesía Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa Letrero de aniversario Camiseta de aniversario Regalo exclusivo conmemorativo del evento Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas Mes gratis de clases grupales para 2 personas

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