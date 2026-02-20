2025 Esquina Annual Fundraiser - corporate sponsorship 2026

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Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas
Mes gratis de clases grupales para 2 personas
BENEFICIOS
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Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas
Mes gratis de clases grupales para 2 personas
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BENEFICIOS
6 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
3 botellas de vino de cortesía
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