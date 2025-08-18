2025 Venta Anticipada de Pulseras de Juegos del Festival de Otoño

Incluye acceso ilimitado al juego, paseo de calabazas y zoológico de mascotas. Además de 1 de cada uno de: Arte de arena Arte giratorio Intercambio de disfraces Pintura facial
Cada juego o actividad requiere 1 boleto para ser jugado. Los boletos se pueden utilizar para jugar juegos y actividades o comprar alimentos en la zona de comidas o en la venta de bocadillos. La zona de comidas y la venta de bocadillos también aceptarán efectivo y tarjeta de crédito este año.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!