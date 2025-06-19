Junior League Of The Great Lakes Bay Region

Organizado por

Junior League Of The Great Lakes Bay Region

Acerca de este evento

2025 Festival of Trees Admisión

Great Hall Banquet Center

5121 Bay City Rd, Midland, MI 48642, USA

1 hora de entrada general: no reembolsable
$5

La entrada le da acceso a un mundo de Navidad con árboles, coronas y decoraciones, todo sorteado para apoyar a nuestra comunidad! Licencias de rifa: R82606 & R82607 *los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

1 hora Niños menores de 6 años: no reembolsable
Gratuito

¡Los niños menores de 6 años entran gratis! Disfruta de la alegría navideña con toda la familia. Licencias de rifa: R82606 & R82607 *los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

1 hora Militar I (Veterano o activo) entrada: no reembolsable
Gratuito

¡Los veteranos entran gratis! Su identificación militar será revisada en la entrada. Licencias de rifa: R82606 & R82607

*los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

Añadir una donación para Junior League Of The Great Lakes Bay Region

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!