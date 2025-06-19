2025 Festival of Trees Admisión

Organizado por
5121 Bay City Rd, Midland, MI 48642, USA
La entrada le da acceso a un mundo de Navidad con árboles, coronas y decoraciones, todo sorteado para apoyar a nuestra comunidad! Licencias de rifa: R82606 & R82607 *los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*
¡Los niños menores de 6 años entran gratis! Disfruta de la alegría navideña con toda la familia.
¡Los veteranos entran gratis! Su identificación militar será revisada en la entrada.
*los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*
