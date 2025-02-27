Entrada para el Baile de Primavera FHYAA 2025

<p>Admisión a la Fiesta de Primavera 2025 de FHYAA</p>
$15
Entrada para el Spring Fling 2025 en 66-01 Fleet St en Forest Hills.
Fecha: 17 de mayo de 2025 (fecha de lluvia 18 de mayo de 2025).
El boleto de entrada incluye castillos inflables, pintura facial, juegos, música en vivo, intercambio de equipos.
Costo adicional para alimentos, bebidas y boletos de rifa.
Entrada para el Spring Fling 2025 en 66-01 Fleet St en Forest Hills.
Fecha: 17 de mayo de 2025 (fecha de lluvia 18 de mayo de 2025).
El boleto de entrada incluye castillos inflables, pintura facial, juegos, música en vivo, intercambio de equipos.
Costo adicional para alimentos, bebidas y boletos de rifa.
Boleto familiar
$50
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos
Entry for up to 5 people to the 2025 Spring Fling at 66-01 Fleet St in Forest Hills.
Date: May 17th, 2025 (raindate May 18th, 2025).
Entrance ticket includes bounce houses, face painting, games, live music, equipment swap.
Additional cost for food, beverages, and raffle tickets.
Entry for up to 5 people to the 2025 Spring Fling at 66-01 Fleet St in Forest Hills.
Date: May 17th, 2025 (raindate May 18th, 2025).
Entrance ticket includes bounce houses, face painting, games, live music, equipment swap.
Additional cost for food, beverages, and raffle tickets.
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