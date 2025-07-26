MTN "Corazones en Acción" Celebrando 15 Años de Gala de Servicio.

Este nivel de patrocinio honra el legado de quienes han fallecido pero recordamos a través de nuestros proyectos prometedores. Muestra que estás dedicado a ser parte de ese legado mediante el impulso de nuestra misión al enviar un regalo de amor tan especial. Recibirás: • Nombrado como Patrocinador Principal en comunicados promocionales y PSA • Mesa premium para 6 personas • Anuncio de ½ página en el diario • Reconocimiento en el escenario durante todo el evento • Logotipo destacado con enlace en el sitio web de MTN por seis meses • Nombre/logotipo en el tablón de patrocinadores • Publicación dedicada en redes sociales • Un banner/cartel en el lugar del evento • 2 hojas de boletos para la rifa Gracias por tu generoso regalo.