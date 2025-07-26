MTN "Corazones en Acción" Celebrando 15 Años de Gala de Servicio.

Manalapan Township, NJ 07726, USA
Lo siento, no puedo asistir pero envío amor y felicitaciones por celebrar 15 años de servir bien a la comunidad.
Este nivel de patrocinio calienta nuestro corazón y muestra tu corazón de oro y confianza continua en nuestra capacidad para servir a quienes lo necesitan. Recibirás: • Reconocimiento como Patrocinador Platino en comunicados de prensa, PSA, sitio web del evento, carteles e invitaciones digitales • Mesa premium para 10 personas con ubicación prioritaria • Anuncio de página completa en el diario del evento • Reconocimiento en el escenario durante el evento • Logotipo destacado con enlace en el sitio web de MTN por 1 año • Ubicación prominente del nombre/logotipo en el tablón de patrocinadores • Dos publicaciones dedicadas en redes sociales • 5 hojas de boletos para la rifa Gracias por tu generosa donación
Este nivel de patrocinio honra el legado de quienes han fallecido pero recordamos a través de nuestros proyectos prometedores. Muestra que estás dedicado a ser parte de ese legado mediante el impulso de nuestra misión al enviar un regalo de amor tan especial. Recibirás: • Nombrado como Patrocinador Principal en comunicados promocionales y PSA • Mesa premium para 6 personas • Anuncio de ½ página en el diario • Reconocimiento en el escenario durante todo el evento • Logotipo destacado con enlace en el sitio web de MTN por seis meses • Nombre/logotipo en el tablón de patrocinadores • Publicación dedicada en redes sociales • Un banner/cartel en el lugar del evento • 2 hojas de boletos para la rifa Gracias por tu generoso regalo.
Este nivel de patrocinio rinde homenaje al año en que comenzamos este increíble viaje para Satisfacer la Necesidad de aquellos que más la necesitan. Eres parte del círculo de la compasión y agradecemos tu apoyo. Recibirás: • Reconocimiento en materiales promocionales digitales • 4 Entradas • Logotipo en el tablón de patrocinadores • Visibilidad de marketing digital durante todo el evento • Publicación dedicada en redes sociales • Un banner/cartel en el lugar del evento • Anuncio de ¼ de página en el diario del evento Gracias por tu generoso regalo.
Este nivel de patrocinio nos ayuda a seguir siendo una mano amiga para las comunidades a las que servimos. Tu mano amiga nos recuerda que juntos podemos hacer la diferencia, no importa lo grande o pequeña que sea. Recibirás: • Nombre/logotipo incluido en materiales digitales e invitaciones • 2 Entradas • Logotipo en el tablón de patrocinadores • Destacado en redes sociales • Un banner/cartel en el lugar del evento • Incluido en el post de agradecimiento en redes sociales • Anuncio del tamaño de una tarjeta de negocios en el diario Gracias por tu generoso regalo.
Este nivel de patrocinio muestra que estás unido con nosotros para llevar unidad y amor a quienes lo necesitan. Recibirás: • Nombre en materiales promocionales digitales e invitaciones • 1 entrada • Nombre/logo en el tablero de patrocinadores • Visibilidad continua en marketing digital • Incluido en publicación de agradecimiento en redes sociales • Un banner/carte en el lugar del evento Gracias por tu generoso regalo.
Este nivel de patrocinio es muy apreciado y muestra cuánto deseas apoyar nuestra misión a través de tu ofrenda de amor. Recibirás: • Nombre en promociones digitales e invitaciones • 1 entrada • Un banner/carte en el lugar principal del evento • Incluido en publicación de agradecimiento en redes sociales Gracias por tu generoso regalo
Purchase a journal ad to honor someone, promote a business, or show your support for MTN’s mission.
Please send hi-res files to [email protected] with subject : journal ad purchased. email should include purchasers name, date and email and size purchased.
For optimal print and digital display, we request the following file formats:
Due by Oct 1st
Purchase a journal ad to honor someone, promote a business, or show your support for MTN’s mission.
Please send hi-res files to [email protected] with subject : journal ad purchased. email should include purchasers name, date and email and size purchased.
For optimal print and digital display, we request the following file formats:
Due by Oct 1st
La Admisión General a la Gala incluye champán a la llegada, cena sentada, 2 bebidas de autor servidas toda la noche, barra libre, subasta de regalos, premios, baile y sorpresas especiales.
Purchase a journal ad to honor someone, promote a business, or show your support for MTN’s mission.
Please send hi-res files to [email protected] with subject : journal ad purchased. email should include purchasers name, date and email and size purchased.
For optimal print and digital display, we request the following file formats:
Due by Oct 1st
This level allows you to place your business card in the program souvenir for advertising.
Please email a high resolution photo of your business card to [email protected]
By October 1st
Subject : Gala Journal Business Card purchased
Include: Name and date purchased
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!