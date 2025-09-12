Noche de Terror 2025

1100 Eynon St

Scranton, PA 18504, USA

Estudiantes de Frances Willard
Gratuito
Acompañantes de Adultos
Gratuito

Todos los niños, ya sean estudiantes de Frances Willard o no, deben estar acompañados por al menos un adulto de 18 años o mayor.

Niños Menores de 12 que no son de Willard
$1

Se anima a los niños de 12 años o menos, que no son estudiantes de Willard, a unirse a la diversión espeluznante, con una donación amablemente solicitada de $1.00.

Tiempo Amigable para la Sensorialidad de 5:00-5:30 para Estudiantes de Frances Willard
Gratuito

Durante esta media hora designada, proporcionaremos un entorno sensorial reducido para nuestros gatos salvajes sensibles, minimizando la exposición a ruidos fuertes y aglomeraciones.

WEST SCRANTON STUDENT VOLUNTEER
Gratuito

Must be perviously approved through school

Añadir una donación para Pta Pennsylvania Congress

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!