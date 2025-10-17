NAACP Clay County/Green Cove Springs

Organizado por

NAACP Clay County/Green Cove Springs

Acerca de este evento

2025 Gala de Recaudación de Fondos

2156 Loch Rane Blvd

Orange Park, FL 32073, USA

General admission
$75

Incluye la entrada para 1 asistente a la gala, cena y entretenimiento.

Table (Regular)
$580
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Entrada prioritaria, asientos reservados, tarifa con descuento para una mesa reservada de hasta 8 invitados. Incluye letrero con el nombre de la mesa (si se desea).

Table (Large)
$700
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Entrada prioritaria, asientos reservados, tarifa con descuento para una mesa reservada de hasta 10 invitados. Incluye letrero con el nombre de la mesa (si se desea).

50/50 Raffle Ticket (NO ADMISSION)
$10

Take a chance to win half the pot! The remaining half supports our community programs and initiatives. The more tickets sold, the bigger the prize — and you don’t have to be present to win.

50/50 Raffle Tickets x 3 (NO ADMISSION)
$20
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

Take a chance to win half the pot! The remaining half supports our community programs and initiatives. The more tickets sold, the bigger the prize — and you don’t have to be present to win.

Sponsorship (Bronze)
$250

Includes admission for 1 and priority entry.

Sponsorship (Silver)
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Includes admission for 4, priority entry, social media mention, and logo on sponsor page.

Sponsorship (Gold)
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Includes admission for 6, priority entry, social media mention, half page ad in program, and verbal recognition at the gala.

Añadir una donación para NAACP Clay County/Green Cove Springs

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!