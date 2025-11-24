Organizado por

Veterans Of Foreign Wars Department Of California

Acerca de este evento

Cena y Baile de Nochevieja.

10303 Arlington Ave

Riverside, CA 92505, USA

Cenas y Baile de Parejas
$80

2 entradas para cena y baile. Las puertas abren a las 5:30 PM con el servicio de cena comenzando a las 6:00 PM. El servicio de cena termina a las 7:30 PM.

Los asientos están reservados en el salón principal.

Baile de Parejas Solo
$50

2 entradas solo para el baile. Las puertas abren para el baile solo a las 7:30 PM. Los asientos son por orden de llegada en el área de comedor solamente.

Cena y Baile Individual
$50

1 entrada para cena y baile. Las puertas abren a las 5:30 PM con el servicio de cena comenzando a las 6:00 PM. El servicio de cena termina a las 7:30 PM.

El asiento está reservado en el salón principal.

Baile Individual Solo
$30

1 entrada para el baile solo. Las puertas abren para la zona de asientos del baile a las 7:30 PM. Los asientos son por orden de llegada en el área de comedor solamente.

