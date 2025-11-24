Cena y Baile de Nochevieja.

Organizado por
Acerca de este evento
2 entradas para cena y baile. Las puertas abren a las 5:30 PM con el servicio de cena comenzando a las 6:00 PM. El servicio de cena termina a las 7:30 PM.
Los asientos están reservados en el salón principal.
2 entradas solo para el baile. Las puertas abren para el baile solo a las 7:30 PM. Los asientos son por orden de llegada en el área de comedor solamente.
1 entrada para cena y baile. Las puertas abren a las 5:30 PM con el servicio de cena comenzando a las 6:00 PM. El servicio de cena termina a las 7:30 PM.
El asiento está reservado en el salón principal.
1 entrada para el baile solo. Las puertas abren para la zona de asientos del baile a las 7:30 PM. Los asientos son por orden de llegada en el área de comedor solamente.
$
