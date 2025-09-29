<span>2025 Venta de boletos de premio de colcha/puerta de la Feria de Artesanía de Vacaciones FWCSC</span>

Organizado por
Acerca de esta rifa
¡Estamos emocionados de presentar una hermosa colcha hecha a mano donada por el talentoso Ozark Piecemakers Quilt Guild de Springfield, MO!
Los boletos de rifa de colcha cuestan $5 cada uno.
Los boletos de rifa de colcha comprados en línea se agregarán directamente al tambor de la rifa. No necesita un boleto físico. Tampoco es necesario estar presente para ganar. El ganador será anunciado a las 2:45 el 6 de diciembre en la Feria de Artesanías de FWCSC y contactado por teléfono.
El envío está disponible por $15, si es necesario.
Los boletos para premios de puerta cuestan $5 por 6 boletos y se pueden comprar en incrementos de $5 - 6 boletos por $5, 12 boletos por $10, 18 boletos por $15, 24 boletos por $20, y así sucesivamente.
Canjee sus boletos digitales en nuestra Mesa de Boletos para Premios de Puerta para recibir sus boletos físicos para premios de puerta..
¡Tenemos más de 90 premios de puerta para sortear este año!
Los premios de puerta se sortearán cada 30 minutos de 9:30 a. m. a 2:30 p. m. Tome nota de los horarios de sorteo mientras deja sus boletos para los premios de puerta que le gustan, ya que DEBE estar presente para ganar.
