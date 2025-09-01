Organizado por

Gamma-Upsilon Alumni Association

Acerca de este evento

2025 Regreso a Casa de GUAA Tailgate

Green Lot - Next to the big white practice Bubble

right behind the stadium. Look for the Kappa Sigma Tent and Flags

Non-Member & Guests
$45
General Member
$45

Introduce tu código de cupón al finalizar la compra para obtener tu descuento.

President's Club Member
$45

Introduce tu código de cupón al finalizar la compra para obtener tu descuento.

Scarlet, White, & Green Member
$45

Introduce tu código de cupón al finalizar la compra para obtener tu descuento.

Reserve your spot NOW & pay later
$45

Si prefieres pagar en efectivo o con cheque en el evento, puedes elegir esta opción.

Añadir una donación para Gamma-Upsilon Alumni Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!