2025 Campaña de Membresía

APOYANTE
Gratuito

Sin expiración

Este nivel no es una membresía en la PTO. Sin embargo, sigue apoyando asistiendo/participando en Eventos de la PTO en (sin deberes de voluntariado/planificación) al inscribirse para recibir nuestro Boletín informativo


(sin costo)


MEMBRESÍA BÁSICA
$5

Renovación anual el: 15 de agosto

Ser notificado de próximos eventos, reuniones y oportunidades para voluntariado/participación a medida que surjan de manera no vinculante.


Sin obligaciones de reuniones y sin derechos de voto (Membresía anual: $5)

MEMBRESÍA COMPLETA
$25

Renovación anual el: 15 de agosto

Sé un miembro participante completo:

- que asiste regularmente a reuniones

- está activamente involucrado en la planificación y ejecución de eventos

- puede formar parte de comités y ser considerado para cargos en la junta

- tiene derechos de voto


Los miembros completos también obtienen entradas con descuento, hojas adicionales de boletos en bag bingos y tricky trays, y/o entrada VIP a eventos


(Membresía anual: $25)

MEMBRESÍA COMPLETA DEL PROFESOR
$10

Renovación anual el: 15 de agosto

ESTA OPCIÓN ES SOLO PARA MAESTROS DEL DISTRITO ESCOLAR DE BOUND BROOK


Sé un miembro participante completo:

- que asiste regularmente a reuniones

- está activamente involucrado en la planificación y ejecución de eventos

- puede formar parte de comités y ser considerado para cargos en la junta

- tiene derechos de voto


Los miembros completos también obtienen entradas con descuento, hojas adicionales de boletos en bag bingos y tricky trays, y/o entrada VIP a eventos


(Membresía anual: $25)

