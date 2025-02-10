Convención Nacional de 2025

Habitación Doble El precio es POR PERSONA e incluye Acceso completo a la conferencia con comidas con Cena de Gala Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua. Máximo 2 personas por habitación. Esta opción le reserva una cama individual en una habitación doble. Cada persona debe inscribirse por separado. Si no indica con quién va a compartir habitación, se le asignará un compañero al azar. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Depósito no reembolsable: Habitación Doble
$50
Puedes pagar la cantidad restante de $300.00 en el momento de la inscripción, sólo con cheque. Por favor, haga el cheque a nombre de Sisters of Mary y póngalo en un sobre con su nombre.
Habitación individual
$380
Habitación individualConferencia Acceso Completo c/ Comidas y Cena de GalaContiene una cama individual, un sillón, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua.
Depósito no reembolsable: Habitación individual
$50
Puedes pagar la cantidad restante de $330.00 al inscribirte, sólo con cheque. Por favor, haga el cheque a nombre de Sisters of Mary y póngalo en un sobre con su nombre.
Habitación infantil
$180
Habitación Doble Adyacente a la Habitación de Adultos. Conference Full-Access w/ Mealswith Jubilee Dinner Party Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la Adyacente para Adultos.
Sólo comidas
$215
Sólo comidasSólo comidas es para los que no se alojan en el Centro de Retiros. Desayuno, almuerzo, cena, Fiesta de Cena de Jubileo y aperitivos incluidos.
Añadir una donación para Schoenstatt Sisters of Mary Pilgrim Mother
$
