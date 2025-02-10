Schoenstatt Sisters of Mary Pilgrim Mother

Organizado por

Schoenstatt Sisters of Mary Pilgrim Mother

Acerca de este evento

Convención Nacional de 2025

W284N698 Cherry Ln

Waukesha, WI 53188, USA

Habitación doble
$350
Habitación Doble El precio es POR PERSONA e incluye Acceso completo a la conferencia con comidas con Cena de Gala Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua. Máximo 2 personas por habitación. Esta opción le reserva una cama individual en una habitación doble. Cada persona debe inscribirse por separado. Si no indica con quién va a compartir habitación, se le asignará un compañero al azar. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Depósito no reembolsable: Habitación Doble
$50
Puedes pagar la cantidad restante de $300.00 en el momento de la inscripción, sólo con cheque. Por favor, haga el cheque a nombre de Sisters of Mary y póngalo en un sobre con su nombre.
Habitación individual
$380
Habitación individualConferencia Acceso Completo c/ Comidas y Cena de GalaContiene una cama individual, un sillón, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua.
Depósito no reembolsable: Habitación individual
$50
Puedes pagar la cantidad restante de $330.00 al inscribirte, sólo con cheque. Por favor, haga el cheque a nombre de Sisters of Mary y póngalo en un sobre con su nombre.
Habitación infantil
$180
Habitación Doble Adyacente a la Habitación de Adultos. Conference Full-Access w/ Mealswith Jubilee Dinner Party Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la Adyacente para Adultos.
Sólo comidas
$215
Sólo comidasSólo comidas es para los que no se alojan en el Centro de Retiros. Desayuno, almuerzo, cena, Fiesta de Cena de Jubileo y aperitivos incluidos.
Añadir una donación para Schoenstatt Sisters of Mary Pilgrim Mother

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!