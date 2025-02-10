Convención Nacional de 2025

Habitación Doble El precio es POR PERSONA e incluye Acceso completo a la conferencia con comidas con Cena de Gala Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua. Máximo 2 personas por habitación. Esta opción le reserva una cama individual en una habitación doble. Cada persona debe inscribirse por separado. Si no indica con quién va a compartir habitación, se le asignará un compañero al azar. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Habitación Doble El precio es POR PERSONA e incluye Acceso completo a la conferencia con comidas con Cena de Gala Habitación doble- contiene dos camas individuales, un escritorio con una silla y comparte el baño con la habitación contigua. Máximo 2 personas por habitación. Esta opción le reserva una cama individual en una habitación doble. Cada persona debe inscribirse por separado. Si no indica con quién va a compartir habitación, se le asignará un compañero al azar. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Más detalles...