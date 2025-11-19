Aim High Initiative

Aim High Initiative

2025 Fiesta del Cascanueces con el Hada de Azúcar Plum.

8835 Lackman Rd

Lenexa, KS 66219, USA

Entrada general
$25

Disfruta de acceso completo al Té Cascanueces y mini actuación.
Asientos abiertos — por orden de llegada. Perfecto para individuos y familias pequeñas.

Mesa VIP reservada para 4 personas
$70

Mesa VIP reservada para 4 personas | $70 (Ahorra $10)

Incluye 4 entradas + una mesa reservada para tu grupo a un precio reducido.
¡Garantiza tus asientos y disfruta de una mesa privada para tu grupo!

✨ Un cartel especial con tu nombre en la mesa
✨ Entrada temprana (15 minutos antes)

Mesa VIP reservada para 8 personas
$140

Mesa VIP reservada para 8 personas | $140 (Ahorra $20)

Incluye 8 entradas + una mesa reservada en una ubicación premium.

✨ Un cartel especial con tu nombre en la mesa
✨ Entrada temprana (15 minutos antes)
✨ Plato de galletas navideñas en la mesa
✨ Regalo del Té Cascanueces 2025 para cada invitado

KAD Student Ticket
Gratuito

Complimentary ticket for Current only - Must accompany a paid adult ticket. No drop off. Enjoy full access to the Nutcracker Tea and mini performance.
Open seating — first come, first served.

KAD Tippy Toes/Twinkle Stars Student Ticket
Gratuito

Complimentary ticket for Current KAD Tippy Toes/Twinkle Stars students (ages 5 and under) only - Must accompany a paid adult ticket. No drop off. Enjoy full access to the Nutcracker Tea and mini performance.
Open seating — first come, first served.

