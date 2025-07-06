June Rogers Foundation

June Rogers Foundation

2025 Juega Adelante

943 Guisando De Avila

Tampa, FL 33613, USA

VIP Observatorio
$3,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

10 entradas para una vista panorámica del evento. Espacio personal para su grupo con aperitivos y bebidas proporcionados. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,

Admisión al Ritmo
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

4 asientos en primera fila con bebidas proporcionadas. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,

Admisión al Raqueta
$300
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 asientos en primera fila con bebidas proporcionadas. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,

Admisión al Torneo
$50

Admisión general al evento, Bar y Comida de pago. Todas las actividades del evento.

