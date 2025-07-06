2025 Juega Adelante

Organizado por
Acerca de este evento
$
10 entradas para una vista panorámica del evento. Espacio personal para su grupo con aperitivos y bebidas proporcionados. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,
4 asientos en primera fila con bebidas proporcionadas. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,
2 asientos en primera fila con bebidas proporcionadas. Ronda de tenis de cortesía a las 10:00 am del 1 de noviembre. (Se requiere confirmación) Cantidad limitada,
Admisión general al evento, Bar y Comida de pago. Todas las actividades del evento.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!