2025 Evento de Empoderamiento de la Mujer SecureHer Future

Un Foro de Empoderamiento Financiero ayuda a apoyar nuestra misión de equipar a las mujeres con herramientas para construir riqueza y asegurar la libertad financiera. Los ingresos también se destinan a financiar nuestro campamento de verano de alfabetización financiera juvenil, haciendo de cada entrada una contribución hacia familias más fuertes y futuros más brillantes. ¡Reserva tu asiento y sé parte del movimiento!
Un Foro de Empoderamiento Financiero ayuda a apoyar nuestra misión de equipar a las mujeres con herramientas para construir riqueza y asegurar la libertad financiera. Los ingresos también se destinan a financiar nuestro campamento de verano de alfabetización financiera juvenil, haciendo de cada entrada una contribución hacia familias más fuertes y futuros más brillantes. ¡Reserva tu asiento y sé parte del movimiento!
Añadir una donación para Access Fitel Platform
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!