2025 Spray Safe Workshop - SPANISH

Añadir una donación para Solano County Farm Bureau Ag Education Foundation
$
Workshop admission - SPANISH
$40
This Spray Safe workshop includes: Continental breakfast, Pesticide Safety Training for Handlers and Fieldworkers (2-hrs CEU), Tractor/PTO and ATV safety, Slips, trips, falls,
Caught and crushed injuries, Proper lifting and lunch.
This Spray Safe workshop includes: Continental breakfast, Pesticide Safety Training for Handlers and Fieldworkers (2-hrs CEU), Tractor/PTO and ATV safety, Slips, trips, falls,
Caught and crushed injuries, Proper lifting and lunch.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!