2025 Mujeres En Negocios Empoderarla Brunch.

Contribución de servicios, productos o artículos de regalo
Reconocimiento en materiales del evento y sitio web
Todos los vendedores deben proporcionar su propia instalación y desmontaje, así como contribuir a la limpieza de su espacio. Todos los productos y servicios deben estar dirigidos a mujeres en el negocio.
Debes traer tu propia decoración. Entrada a la conferencia y brunch incluidos.
Billete y brunch para una persona
Este boleto es solo para asientos en la sección VIP 6 a mesa.
Patrocina el centro de mesa para 1 mesa, con tu marketing empresarial incluye 6 asientos en la mesa.
Visibilidad destacada como el principal patrocinador del evento
Oportunidad de hablar en la conferencia
Colocación del logotipo en todos los materiales, el sitio web y las redes sociales del evento
Mesa de proveedor gratuita
Nota: Su patrocinio financia directamente a las Becas Pequeñas de la Corona tu Idea: Presentación para el Éxito, empoderando a las mujeres emprendedoras para lanzar y hacer crecer sus negocios.
La marca destacada en la señalización de la alfombra roja y el telón de fondo de fotos
Enfoque en redes sociales antes y después del evento
Acceso VIP para 1 representante
Dimensiones: 8.5" x 11"
Colocación: Destacado en el folleto del programa del evento distribuido a todos los asistentes.
Diseño: Envía un anuncio pre-diseñado o permítenos ayudarte con el diseño (pueden aplicarse tarifas adicionales).
Visibilidad: Maximiza la exposición con una ubicación premium en el programa.
Dimensiones: 8.5" x 5.5" (horizontal)
Colocación: Incluido en el folleto del programa del evento.
Diseño: Envía tu diseño de anuncio o solicita ayuda con el diseño (pueden aplicarse tarifas adicionales).
Visibilidad: Ideal para pequeñas empresas que buscan una exposición asequible.
