2025 Mujeres En Negocios Empoderarla Brunch.

Visibilidad destacada como el principal patrocinador del evento

Oportunidad de hablar en la conferencia

Colocación del logotipo en todos los materiales, el sitio web y las redes sociales del evento

Mesa de proveedor gratuita



Nota: Su patrocinio financia directamente a las Becas Pequeñas de la Corona tu Idea: Presentación para el Éxito, empoderando a las mujeres emprendedoras para lanzar y hacer crecer sus negocios.