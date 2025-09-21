Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation

Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation

2025 Mujeres En Negocios Empoderarla Brunch.

1530 Texas Pkwy

Missouri City, TX 77489, USA

Donaciones en especie
Gratuito

Contribución de servicios, productos o artículos de regalo
Reconocimiento en materiales del evento y sitio web

Vendedor de modistos (Stand de vendedor)
$75

Todos los vendedores deben proporcionar su propia instalación y desmontaje, así como contribuir a la limpieza de su espacio. Todos los productos y servicios deben estar dirigidos a mujeres en el negocio.
Debes traer tu propia decoración. Entrada a la conferencia y brunch incluidos.

Admisión para damas (Admisión general)
$25

Billete y brunch para una persona

Mesa de duquesa (Mesa de 6)
$150
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Este boleto es solo para asientos en la sección VIP 6 a mesa.

Patrocinador de mesa (Marca central para la mesa)
$300

Patrocina el centro de mesa para 1 mesa, con tu marketing empresarial incluye 6 asientos en la mesa.

Patrocinador Principal
$500

Visibilidad destacada como el principal patrocinador del evento
Oportunidad de hablar en la conferencia
Colocación del logotipo en todos los materiales, el sitio web y las redes sociales del evento
Mesa de proveedor gratuita

Nota: Su patrocinio financia directamente a las Becas Pequeñas de la Corona tu Idea: Presentación para el Éxito, empoderando a las mujeres emprendedoras para lanzar y hacer crecer sus negocios.

Patrocinador de la Alfombra Roja
$400

La marca destacada en la señalización de la alfombra roja y el telón de fondo de fotos
Enfoque en redes sociales antes y después del evento
Mesa de proveedor gratuita
Acceso VIP para 1 representante

Anuncio de Página Completa
$100

Dimensiones: 8.5" x 11"
Colocación: Destacado en el folleto del programa del evento distribuido a todos los asistentes.
Diseño: Envía un anuncio pre-diseñado o permítenos ayudarte con el diseño (pueden aplicarse tarifas adicionales).
Visibilidad: Maximiza la exposición con una ubicación premium en el programa.

Anuncio de Media Página
$50

Dimensiones: 8.5" x 5.5" (horizontal)
Colocación: Incluido en el folleto del programa del evento.
Diseño: Envía tu diseño de anuncio o solicita ayuda con el diseño (pueden aplicarse tarifas adicionales).
Visibilidad: Ideal para pequeñas empresas que buscan una exposición asequible.

