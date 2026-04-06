Registro de banda 2026-2027

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Acerca de este evento
Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $365 Cuotas Totales Requeridas para Estudiantes de Primer Año (9º Grado) de Bronces o Vientos. Incluye Camiseta de Animación Requerida y Zapatos de Marcha
Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $300 Cuotas Totales Requeridas para Estudiantes que Regresan (10º-12º Grado) de Bronces o Vientos
Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $545 Cuotas Totales Requeridas para Miembros de Percusión de 1º Año
Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $420 Cuotas Totales Requeridas para Miembros que Regresan de Percusión
Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $545 Cuotas Requeridas para Miembros de Colorguardia de 1º Año
Se requiere un depósito mínimo de $50 de los $475 de cuotas de la banda requeridas para los miembros de la banda de color que regresan
Las cuotas del estudiante entrante incluyen zapatos de marcha. Para estudiantes que regresan, los zapatos de marcha tienden a desgastarse por el uso intensivo y recomendamos comprar un par nuevo cada año.
Chaqueta de Banda KHS con el Nombre del Estudiante e Instrumento bordado en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.
Chaqueta de Percusión KHS con el Nombre del Estudiante en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.
Chaqueta de Colorguardia KHS con el Nombre del Estudiante en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.
Las tarifas de los estudiantes entrantes incluyen una camiseta Pep verde. Los estudiantes que regresan y necesitan una camiseta nueva deben seleccionar esta opción. Esta es una pieza de uniforme requerida.
Tarifa de uso de instrumento - Requerida para cualquier instrumento propiedad de la escuela (Oboe | Fagot | Corno francés | Eufonio | Tuba
Tarifa de uso de instrumento - Requerida para cualquier instrumento propiedad de la escuela (Oboe | Fagot | Corno francés | Eufonio | Tuba
Cuotas anuales para una membresía individual del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)
Cuotas anuales para una membresía familiar del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)
Cuotas anuales para la membresía del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)
Opcional para que los padres compren una Playera de Apoyo de color verde. Nota - Las playeras se pedirán durante el verano, le recomendamos que ordene ahora para asegurar disponibilidad.
Las playeras de la presentación 26-27 son opcionales para los padres, las playeras de los estudiantes están incluidas en las cuotas de la banda. Nota - Las playeras se pedirán durante el verano y están sujetas a disponibilidad si no se ordenan previamente (el año pasado nos quedamos sin existencias).
Chamarra de Banda KHS con el nombre de los padres bordado al frente. Estas son opcionales y normalmente se entregan alrededor de noviembre.
Chamarra de Drumline KHS con el nombre de los padres bordado al frente. Estas son opcionales y normalmente se entregan alrededor de noviembre.
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