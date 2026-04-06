Wildcat Band Corp

Organizado por

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Acerca de este evento

Registro de banda 2026-2027

Incoming Cuotas de Banda de Bronces/Vientos
Paga lo que puedas

Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $365 Cuotas Totales Requeridas para Estudiantes de Primer Año (9º Grado) de Bronces o Vientos. Incluye Camiseta de Animación Requerida y Zapatos de Marcha

Returning Cuotas de Banda de Bronces/Vientos
Paga lo que puedas

Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $300 Cuotas Totales Requeridas para Estudiantes que Regresan (10º-12º Grado) de Bronces o Vientos

Incoming Cuotas de Banda de Percusión
Paga lo que puedas

Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $545 Cuotas Totales Requeridas para Miembros de Percusión de 1º Año

Returning Cuotas de Banda de Percusión
Paga lo que puedas

Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $420 Cuotas Totales Requeridas para Miembros que Regresan de Percusión

Incoming Cuotas de Banda de Colorguardia
Paga lo que puedas

Depósito Mínimo de $50 Requerido de los $545 Cuotas Requeridas para Miembros de Colorguardia de 1º Año

Devolución de Cuotas de la Banda de Color
Paga lo que puedas

Se requiere un depósito mínimo de $50 de los $475 de cuotas de la banda requeridas para los miembros de la banda de color que regresan

Estudiante que Regresa - Zapatos de Marcha (Recomendado)
$45

Las cuotas del estudiante entrante incluyen zapatos de marcha. Para estudiantes que regresan, los zapatos de marcha tienden a desgastarse por el uso intensivo y recomendamos comprar un par nuevo cada año.

Estudiante - Chaqueta de Banda (Opcional)
$55

Chaqueta de Banda KHS con el Nombre del Estudiante e Instrumento bordado en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.

Estudiante - Chaqueta de Percusión (Opcional)
$60

Chaqueta de Percusión KHS con el Nombre del Estudiante en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.

Estudiante - Chaqueta de Colorguardia (Opcional)
$50

Chaqueta de Colorguardia KHS con el Nombre del Estudiante en el frente. Estas son opcionales y típicamente se entregan alrededor de noviembre.

Estudiante - Camiseta Pep Verde (Adicional)
$20

Las tarifas de los estudiantes entrantes incluyen una camiseta Pep verde. Los estudiantes que regresan y necesitan una camiseta nueva deben seleccionar esta opción. Esta es una pieza de uniforme requerida.

Tarifa de Uso de Instrumento - PAGAR EN SU TOTALIDAD
$150

Tarifa de uso de instrumento - Requerida para cualquier instrumento propiedad de la escuela (Oboe | Fagot | Corno francés | Eufonio | Tuba


Tarifa de Uso de Instrumento - Cuota 1 de 2
$75

Tarifa de uso de instrumento - Requerida para cualquier instrumento propiedad de la escuela (Oboe | Fagot | Corno francés | Eufonio | Tuba


Cuota de Membresía del Club de Apoyo a la Banda Wildcat - Individual
$25

Cuotas anuales para una membresía individual del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)

Cuota de Membresía del Club de Apoyo a la Banda Wildcat - Familiar
$40

Cuotas anuales para una membresía familiar del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)

Cuotas de membresía del Club de Apoyo a la Banda Wildcat - Negocios
$100

Cuotas anuales para la membresía del Club de Apoyo a la Banda para la temporada 26-27 (permite la capacidad de votar y ser parte de la toma de decisiones del Club de Apoyo)

Playera de Apoyo de Padres (Opcional)
$30

Opcional para que los padres compren una Playera de Apoyo de color verde. Nota - Las playeras se pedirán durante el verano, le recomendamos que ordene ahora para asegurar disponibilidad.

Playera de la Presentación para Padres (Opcional)
$30

Las playeras de la presentación 26-27 son opcionales para los padres, las playeras de los estudiantes están incluidas en las cuotas de la banda. Nota - Las playeras se pedirán durante el verano y están sujetas a disponibilidad si no se ordenan previamente (el año pasado nos quedamos sin existencias).

Chamarra de la Banda para Padres (Opcional)
$55

Chamarra de Banda KHS con el nombre de los padres bordado al frente. Estas son opcionales y normalmente se entregan alrededor de noviembre.

Chamarra de la Drumline para Padres (Opcional)
$60

Chamarra de Drumline KHS con el nombre de los padres bordado al frente. Estas son opcionales y normalmente se entregan alrededor de noviembre.

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