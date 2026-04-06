2026-2027 Membresía de la PTA de Central JH

Ofrecido por
Padre/tutor de un estudiante actual en Central Junior High
Estudiante actual en Central Junior High.
Nota: como miembro estudiante serás elegible para solicitar la beca de la PTA de CJH como estudiante de último año.
Director, subdirectores, maestros, consejeros, asistentes de instrucción empleados por el campus (no el distrito).
Abuelo/abuela de un estudiante actual de Central Junior High.
Miembros de la comunidad que no están cubiertos por las opciones anteriores. Ej. Otros empleados del distrito, socios comerciales, familiares, amigos, etc.
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