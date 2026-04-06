Central Junior High PTA

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2026-2027 Membresía de la PTA de Central JH

Padre/Tutor
$10

Padre/tutor de un estudiante actual en Central Junior High

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Estudiante
$10

Estudiante actual en Central Junior High.


Nota: como miembro estudiante serás elegible para solicitar la beca de la PTA de CJH como estudiante de último año.

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Facultad/Personal
$10

Director, subdirectores, maestros, consejeros, asistentes de instrucción empleados por el campus (no el distrito).

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Abuelo/Abuela
$10

Abuelo/abuela de un estudiante actual de Central Junior High.

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Miembro de la Comunidad
$10

Miembros de la comunidad que no están cubiertos por las opciones anteriores. Ej. Otros empleados del distrito, socios comerciales, familiares, amigos, etc.

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