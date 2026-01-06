Transportation Alternatives

Organizado por

Transportation Alternatives

Acerca de este evento

2026 5 Reto de Pizza Boro.

19 Fulton St

New York, NY 10038, USA

Entrada General + Unirse a TA
$70

$70*
Incluye una exclusiva camiseta del 5 Boro Pizza Challenge, Pasaporte de Pizza, Bebida de cortesía en la Fiesta posterior ¡y además una membresía anual a TA!

Entrada General
$50

Incluye una exclusiva camiseta del 5 Boro Pizza Challenge, Pasaporte de Pizza, Bebida de cortesía en la Fiesta posterior ¡y más!

Entrada para jóvenes
$30

para participantes de 16 años y menores


Incluye una exclusiva camiseta del 5 Boro Pizza Challenge, Pasaporte de Pizza, Divertidas actividades en la Fiesta posterior

Añadir una donación para Transportation Alternatives

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!