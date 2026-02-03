Connecticut For All // Connecticut Para Todos

Connecticut For All // Connecticut Para Todos

2026 Membresía con Connecticut Para Todos

Membresía Asociada (Sin Voto)
$600

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Los miembros asociados pagan $600 por año.

Membresía Completa
Paga lo que puedas

Válido hasta 20 de febrero de 2027

La membresía completa es $600 + (.33%) del presupuesto. Por ejemplo: Una organización de un millón de dólares pagaría $600 + $3,300 para un total de $3,900.

Membresía Completa de Exoneración Parcial
Paga lo que puedas

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Seleccione esta opción SOLO si su organización ha presentado una solicitud de exoneración parcial de cuotas por dificultades económicas que haya sido aprobada por el Comité Directivo.


Realice el pago por la cantidad acordada entre su organización y el Comité Directivo.

Membresía Completa de Exoneración Total
Gratuito

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Seleccione esta opción SOLO si su organización ha presentado una solicitud completa de exoneración de cuotas por dificultades económicas que haya sido aprobada por el Comité Directivo.


Envíe este formulario independientemente de si necesita realizar un pago.

Membresía En Especie
Paga lo que puedas

Válido hasta 20 de febrero de 2027

Seleccione esta opción SOLO si su organización ha solicitado una compensación de cuotas que haya sido aprobada por el Comité Directivo debido a la contribución anual de tiempo de personal en especie.


Por favor, realice el pago por la cantidad acordada entre su organización y el Comité Directivo.

