2026 Niveles de Patrocinio de la Serie de Noches de Baile Latino.

110 Park Dr

Roseville, CA 95678, USA

Rythm Sponsor item
Rythm Sponsor
$500

Logo on Flyers & social media + 2 tickets

Salsa Sponsor item
Salsa Sponsor
$1,000

Logo on Flyers & social media, + banner logo + shout-out on social media + 4 tickets

Merengue Sponsorship item
Merengue Sponsorship
$2,500

Logo on Flyers & social media, + banner logo + shout-out on social media + booth space + website logo + 6 tickets

Carnaval Sponsorship item
Carnaval Sponsorship
$5,000

Logo on Flyers & social media, + banner logo + shout-out on social media + booth space + co-branding +  speaking opportunity 

+10 Tickets                   


