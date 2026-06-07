2026/27 ACADEMIA DEL DESPERTAR * Las Joyas de la Vida * Ashtavakra Gita con AtmaNambi

DONACIÓN





✦ *Donación sugerida para 1 año:* 1000 $ por el curso completo del Ashtavakra Gita (duración de un año).

✦ *Residentes en la India:* Escríbanos a [email protected] para conocer la donación sugerida específica y obtener más información.

✦ *Pagos a plazos:* Hay opciones de pago a plazos y otras facilidades disponibles.





PRUEBA

✦ *Donación sugerida para 3 meses:* 300 $ (periodo de prueba de 3 meses). ¿No está seguro de querer inscribirse por un año completo? Pruebe durante 3 meses y luego amplíe la suscripción al año completo.

✦ *Prueba gratuita:* ¿Es nuevo en estas enseñanzas y sabiduría? Le invitamos a probarlo una vez de forma gratuita.





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