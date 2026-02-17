• DIEZ BOLETOS para el concurso de cocina

• TRES EQUIPOS DE CORNHOLE

para el torneo (6 jugadores)

• Carteles promocionales en el lugar

• Reconocimiento verbal en el concurso de cocina

Y LA OPORTUNIDAD DE

HABLAR.

• Reconocimiento de marca en el sitio web y

materiales promocionales

• Reconocimiento del logotipo en todas las promociones

(incluyendo souvenirs)

• Reconocimiento de marca de “AIA Brew &

‘Cue, presentado por _____.

• El patrocinador puede llevar productos de marca/

artículos para distribución.