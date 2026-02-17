The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

Organizado por

The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

Acerca de este evento

<strong>2026 Annual Brew &amp; 'Cue and Cornhole Tournament</strong>

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AIANO Arquitecto/Miembro Afiliado Profesional
$35

Este boleto otorga a los arquitectos y miembros afiliados profesionales de AIA New Orleans una sola entrada para la competencia de BBQ (NO incluye el torneo de cornhole).

No Miembro de AIA New Orleans
$45

Este boleto otorga a los miembros no pertenecientes a AIA New Orleans una sola entrada para la competencia de BBQ (NO incluye el torneo de cornhole).

Entrada para BBQ del Día
$50

Este boleto otorga la entrada para los compradores del evento del día (NO incluye el torneo de cornhole).

Billete para Niños (de 13 a 18 años)
$15

Este boleto otorga la entrada a niños de 13 a 18 años (niños menores de 12 años entran gratis) (NO incluye el torneo de cornhole).

Cornhole Team Entry
$20
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Select this ticket if you'd like to enter our cornhole tournament and will great prizes! This entry is for 2 people (one team)(does not include an entry ticket)

Patrocinio Presentador del Cerdo Entero
$2,750
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

• DIEZ BOLETOS para el concurso de cocina

• TRES EQUIPOS DE CORNHOLE

para el torneo (6 jugadores)

• Carteles promocionales en el lugar

• Reconocimiento verbal en el concurso de cocina

Y LA OPORTUNIDAD DE

HABLAR.

• Reconocimiento de marca en el sitio web y

materiales promocionales

• Reconocimiento del logotipo en todas las promociones

(incluyendo souvenirs)

• Reconocimiento de marca de “AIA Brew &

‘Cue, presentado por _____.

• El patrocinador puede llevar productos de marca/

artículos para distribución.

Patrocinio de Maestro de la Parilla
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

• OCHO BOLETOS para el cook-off

evento

• DOS EQUIPOS DE BOLSA DE MAIZ

para el torneo (4 jugadores)

• Señalización promocional en el lugar

• Reconocimiento verbal en el cook-off

• Reconocimiento del nombre en el sitio web y

materiales promocionales

• Reconocimiento del logo en todas las promociones

(incluyendo recuerdos)

• El patrocinador puede traer mercancía/

artículos con marca para distribución.

Patrocinio de Parrilla y Juego
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

SEIS BOLETOS para el evento cook-off

• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ

para el torneo (2 jugadores)

• Reconocimiento de marca en el sitio web y

materiales promocionales.

Patrocinio 'Cue Krewe
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

• CUATRO BOLETOS para el evento cook-off

• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ

para el torneo (2 jugadores)

• Señalización promocional en el lugar

• Reconocimiento verbal en el cook-off

• Reconocimiento de marca en el sitio web y

materiales promocionales.

Patrocinio Bajo y Lento
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

• DOS BOLETOS para el cook-off

evento

• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ para el torneo (2 jugadores)

• Señalización promocional en el lugar

• Reconocimiento verbal en el cook-off

• Reconocimiento de marca en el sitio web y

materiales promocionales.

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