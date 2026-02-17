Acerca de este evento
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Este boleto otorga a los arquitectos y miembros afiliados profesionales de AIA New Orleans una sola entrada para la competencia de BBQ (NO incluye el torneo de cornhole).
Este boleto otorga a los miembros no pertenecientes a AIA New Orleans una sola entrada para la competencia de BBQ (NO incluye el torneo de cornhole).
Este boleto otorga la entrada para los compradores del evento del día (NO incluye el torneo de cornhole).
Este boleto otorga la entrada a niños de 13 a 18 años (niños menores de 12 años entran gratis) (NO incluye el torneo de cornhole).
Select this ticket if you'd like to enter our cornhole tournament and will great prizes! This entry is for 2 people (one team)(does not include an entry ticket)
• DIEZ BOLETOS para el concurso de cocina
• TRES EQUIPOS DE CORNHOLE
para el torneo (6 jugadores)
• Carteles promocionales en el lugar
• Reconocimiento verbal en el concurso de cocina
Y LA OPORTUNIDAD DE
HABLAR.
• Reconocimiento de marca en el sitio web y
materiales promocionales
• Reconocimiento del logotipo en todas las promociones
(incluyendo souvenirs)
• Reconocimiento de marca de “AIA Brew &
‘Cue, presentado por _____.
• El patrocinador puede llevar productos de marca/
artículos para distribución.
• OCHO BOLETOS para el cook-off
evento
• DOS EQUIPOS DE BOLSA DE MAIZ
para el torneo (4 jugadores)
• Señalización promocional en el lugar
• Reconocimiento verbal en el cook-off
• Reconocimiento del nombre en el sitio web y
materiales promocionales
• Reconocimiento del logo en todas las promociones
(incluyendo recuerdos)
• El patrocinador puede traer mercancía/
artículos con marca para distribución.
SEIS BOLETOS para el evento cook-off
• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ
para el torneo (2 jugadores)
• Reconocimiento de marca en el sitio web y
materiales promocionales.
• CUATRO BOLETOS para el evento cook-off
• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ
para el torneo (2 jugadores)
• Señalización promocional en el lugar
• Reconocimiento verbal en el cook-off
• Reconocimiento de marca en el sitio web y
materiales promocionales.
• DOS BOLETOS para el cook-off
evento
• UN EQUIPO DE BOLSA DE MAIZ para el torneo (2 jugadores)
• Señalización promocional en el lugar
• Reconocimiento verbal en el cook-off
• Reconocimiento de marca en el sitio web y
materiales promocionales.
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