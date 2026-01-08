Autism Society Of Greater New Orleans

Organizado por

Autism Society Of Greater New Orleans

Acerca de este evento

2026 Registro de Vendedor del Festival de Autismo

484 Sala Ave

Westwego, LA 70094, USA

Puesto cubierto
$50

Garantiza un espacio cubierto para vendedores, negocios u otras organizaciones de mesas.

Puesto de vendedor descubierto
$40

Espacio sin cubrir para vendedores que venden artículos o comida. Puede traer una carpa al evento.

Espacio para camión de comida
$40

Para vendedores que venden comida solo desde un camión de comida o remolque. Si vende desde una mesa, regístrese para un puesto cubierto o descubierto.

Negocios con fines de lucro (sin ventas)
$30

Espacio cubierto o descubierto para negocios con fines de lucro que distribuyen información. Los espacios cubiertos/descubiertos se asignan según disponibilidad.

Organizaciones sin fines de lucro/gobierno
Gratuito

Solo para organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales. Se verificará el EIN. Espacio cubierto o descubierto asignado según disponibilidad.

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