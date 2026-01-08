2026 Registro de Vendedor del Festival de Autismo

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Acerca de este evento
Garantiza un espacio cubierto para vendedores, negocios u otras organizaciones de mesas.
Espacio sin cubrir para vendedores que venden artículos o comida. Puede traer una carpa al evento.
Para vendedores que venden comida solo desde un camión de comida o remolque. Si vende desde una mesa, regístrese para un puesto cubierto o descubierto.
Espacio cubierto o descubierto para negocios con fines de lucro que distribuyen información. Los espacios cubiertos/descubiertos se asignan según disponibilidad.
Solo para organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales. Se verificará el EIN. Espacio cubierto o descubierto asignado según disponibilidad.
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