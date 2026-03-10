2026 Beginner Archery Camp at LASA High School

Arqueros principiantes que ingresan a los grados 5-12. Los estudiantes que asisten a Blackshear Elm, Oak Springs, Elm pueden ponerse en contacto con la entrenadora Kat para obtener un código de descuento para asistir al campamento gratis.

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