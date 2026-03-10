2026 Beginner Archery Camp at LASA High School

Arqueros principiantes que ingresan a los grados 5-12. Los estudiantes que asisten a Blackshear Elm, Oak Springs, Elm pueden ponerse en contacto con la entrenadora Kat para obtener un código de descuento para asistir al campamento gratis.
Arqueros principiantes que ingresan a los grados 5-12. Los estudiantes que asisten a Blackshear Elm, Oak Springs, Elm pueden ponerse en contacto con la entrenadora Kat para obtener un código de descuento para asistir al campamento gratis.
Añadir una donación para Central Texas Archery
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!