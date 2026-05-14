¡CONFERENCIA GRANDE 2026!

Acerca de este evento
Eres una organización o una persona que desea difundir BIG entre el mayor número posible de personas, ayudando a quienes no pueden permitirse el coste total de la inscripción a la conferencia. Este nivel de inscripción te permitirá a ti y a un máximo de dos solicitantes de beca asistir a la conferencia.
Trabajas para una organización sin ánimo de lucro, una institución gubernamental o educativa de tamaño mediano o grande, y tu organización se hace cargo del coste de tu inscripción. Al inscribirte en esta categoría, estás pagando el coste real por persona para asistir a la conferencia.
Esta modalidad de inscripción subvencionada está destinada a instituciones que no disponen de presupuesto suficiente para conferencias o formación profesional, o a personas que sufragan los gastos de inscripción con sus propios fondos y no pueden permitirse las tarifas más elevadas.
Esta opción de inscripción subvencionada está dirigida a personas que forman parte del personal de pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro comunitarias, así como a activistas de base y miembros de la comunidad que sufragan los gastos con sus propios fondos. Selecciona esta opción si no puedes pagar la tarifa de co-creador.
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