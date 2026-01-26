Please Dont Die Black Men

Organizado por

Please Dont Die Black Men

Acerca de este evento

Desfile de Moda del Mes de la Historia Negra 2026

14313 NE 20th Ave a104

Vancouver, WA 98686, USA

Admisión al Patrimonio
$40

Representa historia compartida, cultura y comunidad. Asientos del Patrimonio incluyen: Asientos generales para el desfile de moda, exhibiciones y cena.
*Asientos limitados disponibles.

Admisión a la Herencia
$80

Representa honor, historia y aquellos que allanaron el camino. Asientos de Legado. Asientos premium en la pasarela con ubicación prioritaria. Limitado a 12 asientos.

Paquete de Moda Sostenible
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Este patrocinio apoya boletos VIP para cinco estudiantes de secundaria y tres estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP completa. Los patrocinadores reciben asientos reservados para dos, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ¼ de página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a proporcionar a los estudiantes recursos, exposición y oportunidades para crecer como diseñadores y emprendedores.

Paquete de Moda Rápida
$4,500
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Este patrocinio apoya boletos VIP para seis estudiantes de secundaria y cuatro estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP completa. Los patrocinadores reciben asientos reservados para dos, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ¼ de página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a ampliar el acceso de los estudiantes a oportunidades creativas y empresariales.

Paquete de Moda Económica
$6,000

Quedan 10

Este es un boleto de grupo, incluye 12 boletos

Este patrocinio apoya boletos VIP de Plata para siete estudiantes de secundaria y cinco estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP mejorada. Los patrocinadores reciben asientos reservados para cuatro, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ½ página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a profundizar la participación estudiantil, la confianza y el liderazgo a través de la moda y el emprendimiento.

Paquete de moda Ready-to-Wear
$7,500

Quedan 8

Este es un boleto de grupo, incluye 14 boletos

Este patrocinio apoya boletos VIP plateados para ocho estudiantes de secundaria y seis estudiantes de preparatoria para asistir al show con una experiencia VIP mejorada. Los patrocinadores reciben asientos reservados para cuatro, colocación del logo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de media página en el programa, reconocimiento en el lugar y la inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a expandir el acceso de los estudiantes a la formación creativa, mentoría y oportunidades empresariales.

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