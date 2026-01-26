Desfile de Moda del Mes de la Historia Negra 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Representa historia compartida, cultura y comunidad. Asientos del Patrimonio incluyen: Asientos generales para el desfile de moda, exhibiciones y cena.
*Asientos limitados disponibles.
Representa honor, historia y aquellos que allanaron el camino. Asientos de Legado. Asientos premium en la pasarela con ubicación prioritaria. Limitado a 12 asientos.
Este patrocinio apoya boletos VIP para cinco estudiantes de secundaria y tres estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP completa. Los patrocinadores reciben asientos reservados para dos, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ¼ de página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a proporcionar a los estudiantes recursos, exposición y oportunidades para crecer como diseñadores y emprendedores.
Este patrocinio apoya boletos VIP para seis estudiantes de secundaria y cuatro estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP completa. Los patrocinadores reciben asientos reservados para dos, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ¼ de página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a ampliar el acceso de los estudiantes a oportunidades creativas y empresariales.
Quedan 10
Este patrocinio apoya boletos VIP de Plata para siete estudiantes de secundaria y cinco estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP mejorada. Los patrocinadores reciben asientos reservados para cuatro, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ½ página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a profundizar la participación estudiantil, la confianza y el liderazgo a través de la moda y el emprendimiento.
Quedan 8
Este patrocinio apoya boletos VIP plateados para ocho estudiantes de secundaria y seis estudiantes de preparatoria para asistir al show con una experiencia VIP mejorada. Los patrocinadores reciben asientos reservados para cuatro, colocación del logo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de media página en el programa, reconocimiento en el lugar y la inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a expandir el acceso de los estudiantes a la formación creativa, mentoría y oportunidades empresariales.
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