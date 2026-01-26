Desfile de Moda del Mes de la Historia Negra 2026

Este patrocinio apoya boletos VIP de Plata para siete estudiantes de secundaria y cinco estudiantes de preparatoria para asistir al espectáculo con una experiencia VIP mejorada. Los patrocinadores reciben asientos reservados para cuatro, colocación del logotipo en materiales del evento y en el programa oficial, un mensaje de ½ página en el programa, reconocimiento en el lugar e inclusión en comunicados de prensa cuando corresponda. Su apoyo ayuda a profundizar la participación estudiantil, la confianza y el liderazgo a través de la moda y el emprendimiento.