Subasta de gala de corbatas negras de 2026 para enfermedades raras

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.
Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Donar por: Sasha Veytsman
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!