The TBCK Foundation
The TBCK Foundation tiene otras campañas que te pueden interesar.

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.

A black bow tie with a QR code sits above text announcing "Black Ties for Rare: A Rare Disease Gala" on Sunday, July 19th, 2026, in Aurora, Colorado, at the Hyatt Regency, with a colorful cityscape and mountains in the background.

Organizado por

The TBCK Foundation

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Subasta de gala de corbatas negras de 2026 para enfermedades raras

1 Hora Sesión de Fotografía Familiar de Estilo de Vida - Valor de $650 item
1 Hora Sesión de Fotografía Familiar de Estilo de Vida - Valor de $650
$150

Puja inicial

Donar por: Sasha Veytsman 

  • Sesión familiar en casa o al aire libre en las áreas de Denver/Boulder/Loveland
  • Galería digital editada con opción de impresión 
  • Fotos casuales y divertidas para recordar 
  • Envía un correo electrónico a [email protected] para canjear y ver fotos familiares de muestra
  • www.sashawithacamera.com 
item
item
$40

Puja inicial

item
$400

Puja inicial

item
$50

Puja inicial

item
item
$40

Puja inicial

item
$75

Puja inicial

item
$20

Puja inicial

item
$25

Puja inicial

item
$25

Puja inicial

item
$50

Puja inicial

item
$300

Puja inicial

item
$75

Puja inicial

item
$50

Puja inicial

item
$100

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

item
$60

Puja inicial

item
$800

Puja inicial

item
$2,000

Puja inicial

item
$10

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!