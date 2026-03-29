2026 Booster Dues

Booster dues are per player. The dues cover the 2024 Summer and Fall seasons. If your athlete is on student assistance or scholarship for fees or you just need support, please reach out to Kathryn, the booster [email protected] for assistance.
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