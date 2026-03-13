The Sweet Addiction

Organizado por

The Sweet Addiction

Acerca de este evento

2026 Boro Baking Bash: The Sweet Addiction Bake Off Battle Table Sponsor

1500 Medical Center Pkwy

Murfreesboro, TN 37129, USA

Patrocinio Ultimate Sweetheart
$1,000

El apoyo más dulce de todos: “La guinda del pastel de la transformación.” Patrocinadores de primer nivel cuya generosidad apoya directamente iniciativas como STEP Homes, creando espacios seguros para que las mujeres y sus hijos prosperen. Beneficios: Menciones en redes sociales. Reconocimiento en el sitio web. Una tarjeta de agradecimiento escrita a mano y actualizaciones de los participantes. 8 entradas VIP para el Bake Off. Placa personalizada.

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