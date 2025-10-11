2026 Torneo de Golf Clásico del Cardenal para Recaudar Fondos

Organizado por
Esto es para un equipo de 4 jugadores - Límite de 36 equipos
Cuadrangular de Golf y Patrocinio de Hoyos (ahorre $50)
Cartel con el logo de la empresa en una caja de tees en el campo de golf.
• Logo e imagen de la empresa en todo el material impreso para el evento. • Logo e imagen de la empresa en toda la publicidad en redes sociales como el patrocinador principal del evento. • Señalización en la mesa de registro con el logo de la empresa. • Dos equipos de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como el patrocinador principal. • Logo de la empresa en el Toalla de Golf de Cortesía
• Logo e imagen de la empresa en todo el material impreso visto en el evento. • Logo e imagen de la empresa en toda la publicidad en redes sociales como el patrocinador de la cena para este evento. • Dos equipos de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como el patrocinador de la cena para ese evento. • Oportunidad de hablar en la recepción de la cena.
• Logotipo de la empresa y marca en el regalo promocional para el torneo. • Logotipo de la empresa y marca en toda la publicidad en redes sociales como patrocinador de regalos para este evento. • Equipo de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como patrocinador de regalos para el evento.
• Logotipo de la empresa y marca en los carritos de golf para el torneo. • Logotipo de la empresa y marca en toda la publicidad en redes sociales como patrocinador de carritos para este evento. • Equipo de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como patrocinador de carritos para el evento.
