North Idaho College Booster Club

Organizado por

North Idaho College Booster Club

Acerca de este evento

2026 Torneo de Golf Clásico del Cardenal para Recaudar Fondos

5600 E Mullan Ave

Post Falls, ID 83854, USA

Equipo - Inscripción
$700
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Esto es para un equipo de 4 jugadores - Límite de 36 equipos

Cuadrangular de Golf y Patrocinador de Hoyos
$900
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Cuadrangular de Golf y Patrocinio de Hoyos (ahorre $50)

Patrocinador de Hoyos
$250

Cartel con el logo de la empresa en una caja de tees en el campo de golf.

Patrocinador Principal
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

• Logo e imagen de la empresa en todo el material impreso para el evento. • Logo e imagen de la empresa en toda la publicidad en redes sociales como el patrocinador principal del evento. • Señalización en la mesa de registro con el logo de la empresa. • Dos equipos de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como el patrocinador principal. • Logo de la empresa en el Toalla de Golf de Cortesía

Patrocinador de la Cena
$4,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

• Logo e imagen de la empresa en todo el material impreso visto en el evento. • Logo e imagen de la empresa en toda la publicidad en redes sociales como el patrocinador de la cena para este evento. • Dos equipos de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como el patrocinador de la cena para ese evento. • Oportunidad de hablar en la recepción de la cena.

Patrocinador de regalos
$3,500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

• Logotipo de la empresa y marca en el regalo promocional para el torneo. • Logotipo de la empresa y marca en toda la publicidad en redes sociales como patrocinador de regalos para este evento. • Equipo de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como patrocinador de regalos para el evento.

Patrocinador de carritos
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

• Logotipo de la empresa y marca en los carritos de golf para el torneo. • Logotipo de la empresa y marca en toda la publicidad en redes sociales como patrocinador de carritos para este evento. • Equipo de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como patrocinador de carritos para el evento.

Añadir una donación para North Idaho College Booster Club

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!