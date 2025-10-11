2026 Torneo de Golf Clásico del Cardenal para Recaudar Fondos

• Logo e imagen de la empresa en todo el material impreso para el evento. • Logo e imagen de la empresa en toda la publicidad en redes sociales como el patrocinador principal del evento. • Señalización en la mesa de registro con el logo de la empresa. • Dos equipos de cuatro personas de cortesía para participar en el evento. • Reconocimiento en la cena como el patrocinador principal. • Logo de la empresa en el Toalla de Golf de Cortesía