Vista Art Foundation Inc

Organizado por

Vista Art Foundation Inc

Acerca de este evento

Festival de Arte Chicana 2026

110 S Citrus Ave

Vista, CA 92084, USA

RSVP General – Entrada gratuita comunitaria
Paga lo que puedas

La entrada al Chicana Art Festival es completamente GRATIS y no necesitas registrarte ni hacer donación para poder asistir.


Sin embargo, te invitamos a que reserves tu boleto gratuito para ayudarnos a calcular la asistencia y asegurarnos de contar con suficiente espacio, actividades, asientos y recursos para que todas y todos puedan disfrutar del evento.


Al registrarte, también recibirás actualizaciones, anuncios y recordatorios del festival.


Muchas gracias por ayudarnos a crear una celebración increíble del arte, la cultura y la comunidad Chicana, Latina e Indígena. ¡Nos vemos este 17 de octubre de 2026!


Nota importante: El registro de RSVP gratuito no garantiza lugar apartado ni acceso especial. Este es un evento comunitario, gratuito y abierto a todo público.

Early Bird – Artistas, Creadores y Vendedores
$70
Disponible hasta 31 ago

¡Buscamos artistas, creadores y vendedores!


Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración de la creatividad Chicana, la cultura, el emprendimiento y la comunidad. Estamos buscando artistas, creativos, makers, artesanos, pequeños negocios y vendedores cuyo trabajo refleje pasión, originalidad y buen oficio.

Ya sea que crees arte fino, productos hechos a mano, joyería, ropa, decoración para el hogar, productos de bienestar, artículos culturales o creaciones únicas, te invitamos a compartir tu trabajo con nuestra comunidad.

Booths Early Bird: $60

Los espacios de booth son aproximadamente de 10’ x 10’.
Cada vendedor debe traer su propia carpa (muy recomendada), mesas, sillas, displays y todo lo necesario para su montaje. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.

Las instrucciones de carga y descarga, así como los detalles del evento, serán enviados por correo a todos los vendedores aceptados antes del festival.

⚠️ Importante:

  • Todas las ventas son responsabilidad de cada vendedor.
  • No hay reembolsos. El evento se realiza llueva o truene.
  • Este es un evento familiar, inclusivo, que celebra el arte, la cultura y la comunidad.
  • Los espacios son limitados y se asignan en orden de llegada (first come, first served).

📩 ¿Preguntas?

Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760


¡Ven a ser parte de un día lleno de energía, dedicado a levantar las voces Chicanas, el arte y la cultura!

Early Bird – Vendedores de Comida
$120
Disponible hasta 31 ago

¡Buscamos vendedores de comida!

Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración vibrante del arte, la cultura, la creatividad y la comunidad Chicana, Latina e Indígena en el centro de Vista.

Estamos buscando una selección diversa de vendedores de comida, incluyendo comida tradicional cultural, cocina fusión, opciones veganas y vegetarianas, postres, bebidas, café, aguas frescas y opciones familiares. Invitamos a vendedores cuyas propuestas reflejen los ricos sabores y tradiciones de nuestras comunidades.

Espacios Early Bird de comida: desde $120

Las cuotas pueden variar dependiendo del tipo de menú y los requerimientos de espacio. La electricidad es limitada y puede estar disponible con aprobación previa, la cual debe solicitarse durante el registro.

Los vendedores de comida son responsables de traer su propia carpa, mesas, sillas, displays, equipo, permisos, licencias, estaciones de lavado de manos y cualquier otro requisito exigido por las normas locales de salud y seguridad.

Las instrucciones de montaje y detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.

⚠️ Importante:

  • Cada vendedor es responsable de obtener todos los permisos y certificaciones necesarios.
  • No hay reembolsos. El evento se realiza llueva o truene.
  • Este es un evento comunitario, familiar e inclusivo.
  • No se permite mercancía relacionada con drogas, armas o artículos considerados inapropiados para público familiar.
  • Los espacios son limitados y se asignan en orden de llegada (first come, first served).

¿Preguntas?

Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760


¡Ven a compartir tu comida, cultura y sabores con nuestra comunidad mientras apoyas un festival dedicado a levantar a artistas, emprendedores y creadores Chicanos, Latinos e Indígenas!

Early Bird – Mesas de Recursos Comunitarios
$50
Disponible hasta 31 ago

¡Buscamos mesas de recursos comunitarios!


Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración del arte, la cultura, la creatividad y la comunidad Chicana, Latina e Indígena en el centro de Vista.


Estamos buscando organizaciones comunitarias, asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas, grupos culturales, organizaciones de defensa, servicios públicos, proveedores de bienestar y programas comunitarios que quieran compartir información, recursos y oportunidades con las personas asistentes al festival.


Esta es una gran oportunidad para conectar directamente con la comunidad, crear relaciones y dar a conocer el trabajo valioso que hace tu organización. Las mesas de recursos están pensadas para difusión, educación y vinculación comunitaria, y no para ventas de productos.

Mesa de Recursos Comunitarios Early Bird: $50

Los espacios son de aproximadamente 10’ x 10’.
Las organizaciones deben traer su propia carpa (recomendada), mesas, sillas, displays y materiales informativos. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.

Las instrucciones de montaje y los detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.

⚠️ Importante:

  • Las mesas de recursos son exclusivas para organizaciones que ofrecen información, servicios, educación o apoyo comunitario.
  • No se permite la venta de productos bajo esta categoría de registro.
  • No hay reembolsos. El evento se realiza llueva o truene.
  • Este es un evento comunitario, familiar e inclusivo.
  • El espacio es limitado y se asigna en orden de llegada (first come, first served).

¿Preguntas?

Contáctanos en [email protected] o envíanos mensaje por Instagram en @elevated760


¡Ayúdanos a construir una comunidad más fuerte conectando a las personas asistentes con recursos, programas y oportunidades, mientras celebramos la creatividad, resiliencia y aportaciones culturales de las comunidades Chicanas, Latinas e Indígenas!

Early Bird – Booth del Kid Zone y Proveedores de Actividades
$50
Disponible hasta 31 ago

¡Buscamos actividades para el Kid Zone!


Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, mientras creamos una zona infantil divertida, creativa y llena de experiencias para que las familias disfruten todo el día.


Estamos buscando artistas, educadores, performers, proveedores de actividades, organizaciones juveniles, makers y vendedores que ofrezcan experiencias interactivas diseñadas para niñas, niños y familias. Recibimos con gusto proyectos de arte, manualidades, actividades culturales, cuentacuentos, pinta caritas, experiencias educativas, juegos, actividades de bienestar y cualquier programa familiar.


Nuestro objetivo es crear un espacio seguro y acogedor donde las niñas y los niños puedan explorar su creatividad, aprender sobre su cultura y convivir con la comunidad, mientras los papás y mamás disfrutan del festival.

Espacio Early Bird Kid Zone: $50

Los espacios son aproximadamente de 10’ x 10’.
Los participantes son responsables de traer su propia carpa (recomendada), mesas, sillas, materiales, displays y todo lo necesario para su actividad o booth. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.


Las instrucciones de montaje y los detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.

⚠️ Importante:

  • Las actividades deben ser familiares y apropiadas para niñas y niños de todas las edades.
  • Cada participante es responsable de supervisar su área de actividad y sus materiales.
  • No hay reembolsos. El evento se realiza llueva o truene.
  • El espacio es limitado y se asigna en orden de llegada (first come, first served).
  • Se promueven fuertemente actividades que celebren la creatividad, la cultura, la educación, el bienestar y la comunidad.

¿Preguntas?

Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760


¡Ayúdanos a inspirar a la próxima generación de artistas, creadores y líderes comunitarios llevando una experiencia divertida e interactiva al Kid Zone del Chicana Art Festival!

REGISTRO PARA LOWRIDER SHOWCASE (GRATIS)
Gratuito

¡Trae tu ride y sé parte del Lowrider Showcase del Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026!


Estamos invitando a dueños de lowriders, clubes de autos y entusiastas a exhibir sus vehículos como parte de esta celebración del arte, la cultura, la historia y la comunidad Chicana, Latina e Indígena.


El registro es GRATIS, pero te pedimos que te registres con anticipación para que nuestro equipo pueda planear bien el área de exhibición, asignar la colocación de los vehículos y asegurar suficiente espacio entre cada auto para que las personas puedan disfrutar y apreciar cada exhibición de manera segura.


Ya sea que tu vehículo sea clásico, custom, bomb, truck, bici o un lowrider moderno, te invitamos a compartir tu orgullo, tu trabajo y tu dedicación con nuestra comunidad.

¿Te registras como dueño individual o como parte de un club?

Si eres parte de un club, por favor incluye el nombre del club y el número de vehículos que esperas traer.
Esto nos ayudará a organizar mejor el estacionamiento y agrupar los vehículos el día del evento.

El registro nos ayuda a:

  • Reservar el espacio adecuado para todos los vehículos participantes
  • Crear una experiencia segura y cómoda para el público
  • Coordinar la colocación y el acceso de entrada (load-in)
  • Compartir información importante del evento y las instrucciones de llegada

⚠️ Importante:

  • El registro es gratis, pero el espacio es limitado
  • Las instrucciones detalladas de llegada y acomodo se enviarán antes del evento
  • Los vehículos deben ser aptos para un evento comunitario familiar
  • Cada dueño es responsable de su vehículo y pertenencias
  • El evento se realiza llueva o truene

Gracias por ayudarnos a celebrar el arte, la cultura y la historia de la comunidad lowrider. ¡Esperamos ver tu ride en el Chicana Art Festival!


📅 Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
🕐 Horario: 1:00 PM – 6:00 PM
📍 Lugar: Downtown Vista, California

SOLICITUD PARA MURALISTAS DE ARTE EN VIVO (GRATIS)
Gratuito

¡Sé parte de la energía creativa del Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026 participando como muralista de arte en vivo!


Estamos buscando artistas talentosos para crear obras originales en tiempo real durante el festival, mostrando la belleza, cultura y creatividad de nuestras comunidades Chicanas, Latinas e Indígenas.


La participación es GRATIS, pero el espacio es limitado. Este año solo contamos con 10 muros disponibles, lo que hace de esta una oportunidad curada y seleccionada.

📌 Información importante:

  • El registro NO garantiza un espacio.
  • Esta es una oportunidad curada y con selección; los artistas serán elegidos con base en la información enviada durante el registro, a menos que el coordinador indique lo contrario.
  • Los artistas seleccionados recibirán un correo de confirmación con detalles adicionales sobre asignación de muro, dimensiones, horarios de montaje y logística del evento.
  • Los artistas no seleccionados podrán ser colocados en lista de espera en caso de que se liberen espacios.

🎨 Beneficios para artistas seleccionados:

Si eres seleccionado/a, recibirás un booth de vendedor incluido sin costo adicional junto con tu mural en vivo.

Esto te permitirá tanto crear tu obra en vivo como exhibir y vender piezas adicionales desde tu espacio durante el festival.

La inclusión del booth solo aplica para muralistas confirmados y seleccionados.

📌 El registro nos ayuda a:

  • Revisar la información y portafolios de los artistas
  • Curar una experiencia de arte en vivo diversa y atractiva
  • Coordinar asignación de muros y ubicación de artistas
  • Asegurar el espacio y recursos necesarios para cada muralista
  • Compartir información importante e instrucciones de montaje

🎨 Responsabilidades del artista:

  • Cada artista es responsable de traer sus propios materiales, a menos que se acuerde algo distinto
  • El arte debe ser familiar y apropiado para un evento comunitario público
  • Se espera que los artistas interactúen con el público y representen el espíritu de creatividad, cultura y comunidad

El Chicana Art Festival se honra en brindar una plataforma para que los artistas compartan su visión e inspiren a otros a través del poder del arte en vivo. Nos emociona presentar una colección dinámica de muralistas cuyo trabajo refleje la resiliencia, las historias y la belleza de nuestras comunidades.


📅 Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
🕐 Horario: 1:00 PM – 6:00 PM
📍 Lugar: Downtown Vista, California


¿Preguntas?
Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760


¡Gracias por tu interés en ayudarnos a darle vida a los muros del Chicana Art Festival!

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