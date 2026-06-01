Festival de Arte Chicana 2026

Acerca de este evento
La entrada al Chicana Art Festival es completamente GRATIS y no necesitas registrarte ni hacer donación para poder asistir.
Sin embargo, te invitamos a que reserves tu boleto gratuito para ayudarnos a calcular la asistencia y asegurarnos de contar con suficiente espacio, actividades, asientos y recursos para que todas y todos puedan disfrutar del evento.
Al registrarte, también recibirás actualizaciones, anuncios y recordatorios del festival.
Muchas gracias por ayudarnos a crear una celebración increíble del arte, la cultura y la comunidad Chicana, Latina e Indígena. ¡Nos vemos este 17 de octubre de 2026!
Nota importante: El registro de RSVP gratuito no garantiza lugar apartado ni acceso especial. Este es un evento comunitario, gratuito y abierto a todo público.
¡Buscamos artistas, creadores y vendedores!
Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración de la creatividad Chicana, la cultura, el emprendimiento y la comunidad. Estamos buscando artistas, creativos, makers, artesanos, pequeños negocios y vendedores cuyo trabajo refleje pasión, originalidad y buen oficio.
Ya sea que crees arte fino, productos hechos a mano, joyería, ropa, decoración para el hogar, productos de bienestar, artículos culturales o creaciones únicas, te invitamos a compartir tu trabajo con nuestra comunidad.
Booths Early Bird: $60
Los espacios de booth son aproximadamente de 10’ x 10’.
Cada vendedor debe traer su propia carpa (muy recomendada), mesas, sillas, displays y todo lo necesario para su montaje. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.
Las instrucciones de carga y descarga, así como los detalles del evento, serán enviados por correo a todos los vendedores aceptados antes del festival.
Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760
¡Ven a ser parte de un día lleno de energía, dedicado a levantar las voces Chicanas, el arte y la cultura!
¡Buscamos vendedores de comida!
Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración vibrante del arte, la cultura, la creatividad y la comunidad Chicana, Latina e Indígena en el centro de Vista.
Estamos buscando una selección diversa de vendedores de comida, incluyendo comida tradicional cultural, cocina fusión, opciones veganas y vegetarianas, postres, bebidas, café, aguas frescas y opciones familiares. Invitamos a vendedores cuyas propuestas reflejen los ricos sabores y tradiciones de nuestras comunidades.
Las cuotas pueden variar dependiendo del tipo de menú y los requerimientos de espacio. La electricidad es limitada y puede estar disponible con aprobación previa, la cual debe solicitarse durante el registro.
Los vendedores de comida son responsables de traer su propia carpa, mesas, sillas, displays, equipo, permisos, licencias, estaciones de lavado de manos y cualquier otro requisito exigido por las normas locales de salud y seguridad.
Las instrucciones de montaje y detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.
Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760
¡Ven a compartir tu comida, cultura y sabores con nuestra comunidad mientras apoyas un festival dedicado a levantar a artistas, emprendedores y creadores Chicanos, Latinos e Indígenas!
¡Buscamos mesas de recursos comunitarios!
Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, una celebración del arte, la cultura, la creatividad y la comunidad Chicana, Latina e Indígena en el centro de Vista.
Estamos buscando organizaciones comunitarias, asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas, grupos culturales, organizaciones de defensa, servicios públicos, proveedores de bienestar y programas comunitarios que quieran compartir información, recursos y oportunidades con las personas asistentes al festival.
Esta es una gran oportunidad para conectar directamente con la comunidad, crear relaciones y dar a conocer el trabajo valioso que hace tu organización. Las mesas de recursos están pensadas para difusión, educación y vinculación comunitaria, y no para ventas de productos.
Los espacios son de aproximadamente 10’ x 10’.
Las organizaciones deben traer su propia carpa (recomendada), mesas, sillas, displays y materiales informativos. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.
Las instrucciones de montaje y los detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.
Contáctanos en [email protected] o envíanos mensaje por Instagram en @elevated760
¡Ayúdanos a construir una comunidad más fuerte conectando a las personas asistentes con recursos, programas y oportunidades, mientras celebramos la creatividad, resiliencia y aportaciones culturales de las comunidades Chicanas, Latinas e Indígenas!
¡Buscamos actividades para el Kid Zone!
Únete al Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026, mientras creamos una zona infantil divertida, creativa y llena de experiencias para que las familias disfruten todo el día.
Estamos buscando artistas, educadores, performers, proveedores de actividades, organizaciones juveniles, makers y vendedores que ofrezcan experiencias interactivas diseñadas para niñas, niños y familias. Recibimos con gusto proyectos de arte, manualidades, actividades culturales, cuentacuentos, pinta caritas, experiencias educativas, juegos, actividades de bienestar y cualquier programa familiar.
Nuestro objetivo es crear un espacio seguro y acogedor donde las niñas y los niños puedan explorar su creatividad, aprender sobre su cultura y convivir con la comunidad, mientras los papás y mamás disfrutan del festival.
Los espacios son aproximadamente de 10’ x 10’.
Los participantes son responsables de traer su propia carpa (recomendada), mesas, sillas, materiales, displays y todo lo necesario para su actividad o booth. No se proporciona electricidad, a menos que sea aprobada previamente por el comité del festival.
Las instrucciones de montaje y los detalles del evento serán enviados por correo antes del festival.
Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760
¡Ayúdanos a inspirar a la próxima generación de artistas, creadores y líderes comunitarios llevando una experiencia divertida e interactiva al Kid Zone del Chicana Art Festival!
¡Trae tu ride y sé parte del Lowrider Showcase del Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026!
Estamos invitando a dueños de lowriders, clubes de autos y entusiastas a exhibir sus vehículos como parte de esta celebración del arte, la cultura, la historia y la comunidad Chicana, Latina e Indígena.
El registro es GRATIS, pero te pedimos que te registres con anticipación para que nuestro equipo pueda planear bien el área de exhibición, asignar la colocación de los vehículos y asegurar suficiente espacio entre cada auto para que las personas puedan disfrutar y apreciar cada exhibición de manera segura.
Ya sea que tu vehículo sea clásico, custom, bomb, truck, bici o un lowrider moderno, te invitamos a compartir tu orgullo, tu trabajo y tu dedicación con nuestra comunidad.
Si eres parte de un club, por favor incluye el nombre del club y el número de vehículos que esperas traer.
Esto nos ayudará a organizar mejor el estacionamiento y agrupar los vehículos el día del evento.
Gracias por ayudarnos a celebrar el arte, la cultura y la historia de la comunidad lowrider. ¡Esperamos ver tu ride en el Chicana Art Festival!
📅 Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
🕐 Horario: 1:00 PM – 6:00 PM
📍 Lugar: Downtown Vista, California
¡Sé parte de la energía creativa del Chicana Art Festival este 17 de octubre de 2026 participando como muralista de arte en vivo!
Estamos buscando artistas talentosos para crear obras originales en tiempo real durante el festival, mostrando la belleza, cultura y creatividad de nuestras comunidades Chicanas, Latinas e Indígenas.
La participación es GRATIS, pero el espacio es limitado. Este año solo contamos con 10 muros disponibles, lo que hace de esta una oportunidad curada y seleccionada.
Si eres seleccionado/a, recibirás un booth de vendedor incluido sin costo adicional junto con tu mural en vivo.
Esto te permitirá tanto crear tu obra en vivo como exhibir y vender piezas adicionales desde tu espacio durante el festival.
La inclusión del booth solo aplica para muralistas confirmados y seleccionados.
El Chicana Art Festival se honra en brindar una plataforma para que los artistas compartan su visión e inspiren a otros a través del poder del arte en vivo. Nos emociona presentar una colección dinámica de muralistas cuyo trabajo refleje la resiliencia, las historias y la belleza de nuestras comunidades.
📅 Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
🕐 Horario: 1:00 PM – 6:00 PM
📍 Lugar: Downtown Vista, California
¿Preguntas?
Contáctanos en [email protected] o mándanos mensaje por Instagram en @elevated760
¡Gracias por tu interés en ayudarnos a darle vida a los muros del Chicana Art Festival!
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