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Ventas cerradas

Subasta silenciosa 2026 de Mujeres Cristianas Unidas en Oración

Lugar de recogida

8233 Will Clayton Pkwy, Humble, TX 77338, USA

Cesta de jardinería item
Cesta de jardinería
$100

Puja inicial

¡Deja que tu mano verde comience a florecer! Disfruta de algunas herramientas útiles necesarias para ese jardinero principiante o experimentado. ¡Los artículos incluyen: tierra, almohadillas de tierra, cubo, podaderas, pala de mano y una taza Stanley para tu refrescante bebida mientras siembras!

Set de Equipaje item
Set de Equipaje
$35

Puja inicial

¡Planeando un viaje! ¡Tenemos justo lo que necesitas! Este set de viaje de lujo incluye 2 sets de equipaje Nine West de diferentes tamaños, un bolso lleno de golosinas de viaje y una manta.

Cesta de Cocina Sureña item
Cesta de Cocina Sureña
$75

Puja inicial

¡Listo para disfrutar de una buena cocina criolla sureña! Este set incluye todo lo que necesitas para preparar una deliciosa cocina sureña que te hará volver por más. Incluye: set de cuchillos, set de cucharas, roux, salsas picantes, mezcla de beige, etc.

item
$80

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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$75

Puja inicial

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$100

Puja inicial

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$65

Puja inicial

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$65

Puja inicial

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$25

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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$100

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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