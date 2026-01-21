Organizado por

Redneck Entertainment Promotions

Acerca de este evento

2026 Derby de Demolición del Condado de Crook

1280 S Main St

Prineville, OR 97754, USA

Admisión general
$20

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Admisión general
$10

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales

Niños 17-6
Gratuito

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales

FULL-SIZE CLASS
$100

COVERS CAR, DRIVER, & 2 PIT PASSES

COMPACT CLASS
$100

COVERS CAR, DRIVER, AND 2 PIT PASSES

POWERWHEELS DERBY
$5

GET READY TO UNLEASH THE NEXT GENERATION OF SPEEDSTERS WITH OUR POWERWHEELS DERBY, DESIGNED FOR CHILDREN 4-6

BARREL RACING
$20

TAKE YOUR RIDING SKILLS TO NEW HEIGHTS WITH BARREL RACING-AN EXHILARATING EXPERIENCE OPEN TO AGES 15 AND UP ON MOTORCYCLES, ATVS, AND UTVS!

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