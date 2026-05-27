2026 Esquina Annual Fundraiser - Invidual & small business sponsorship

BENEFICIOS
8 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
4 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa
Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas
Mes gratis de clases grupales para 2 personas
BENEFICIOS
8 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
4 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa
Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
Entrada gratuita para el evento regular de fin de semana para 4 personas
Mes gratis de clases grupales para 2 personas
Nivel de Patrocinador Jade
$1,100
BENEFICIOS
6 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
3 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa
Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
BENEFICIOS
6 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
3 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el sitio web
Reconocimiento de la empresa / nombre / logotipo en el evento / programa
Letrero de aniversario
Camiseta de aniversario
Regalo exclusivo conmemorativo del evento
Nivel de Patrocinador Plata
$550
BENEFICIOS
4 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
2 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento del nombre individual en el sitio web
Reconocimiento del nombre en el evento / programa
Camiseta de aniversario
BENEFICIOS
4 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
2 botellas de vino de cortesía
Reconocimiento del nombre individual en el sitio web
Reconocimiento del nombre en el evento / programa
Camiseta de aniversario
Nivel de Patrocinador Bronce
$350
BENEFICIOS
2 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
1 botella de vino de cortesía
Reconocimiento del nombre individual en el sitio web
Reconocimiento del nombre en el evento / programa
Camiseta de aniversario
BENEFICIOS
2 boletos VIP para la exclusiva Gala VIP
1 botella de vino de cortesía
Reconocimiento del nombre individual en el sitio web
Reconocimiento del nombre en el evento / programa
Camiseta de aniversario
Pulsera de Bebida
$25
Disponible hasta 17 oct
¡Pulseras de bebida ilimitadas disponibles para la parte de fiesta del evento a partir de las 8:30pm! ¡Consíguelas ahora para no tener que preocuparte después!
Las pulseras de bebida son por persona. ¡Indícanos cuántas te gustaría en la columna de cantidad!
¡Pulseras de bebida ilimitadas disponibles para la parte de fiesta del evento a partir de las 8:30pm! ¡Consíguelas ahora para no tener que preocuparte después!
Las pulseras de bebida son por persona. ¡Indícanos cuántas te gustaría en la columna de cantidad!
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