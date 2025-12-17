2026 Gobble Wobble Sponsorship

Organizado por
Acerca de este evento
-Logotipo destacado en letreros y camisetas del evento.
- Marcadores de carrera en la ruta de la carrera y en la ruta de caminata.
- 6 inscripciones gratuitas a la carrera y camisetas del evento.
-Logotipo utilizado como uno de nuestros banners de patrocinador en la aplicación del sitio web de la carrera.
-Al menos dos publicaciones en redes sociales independientes presentando su patrocinio.
-¡Logotipo incluido en las camisetas del evento!
-Un marcador de carrera en la ruta de la carrera y/o la ruta de caminata.
-Logotipo incluido en el banner del evento.
-Logotipo y enlace al sitio web incluidos en el sitio web de registro de la carrera y en los correos electrónicos de inscripción.
-Incluye 4 inscripciones gratuitas a la carrera y camisetas del evento.
-*NUEVO* Logotipo utilizado como uno de nuestros banners de patrocinador en la aplicación del sitio web de la carrera.
-*NUEVO* Al menos una publicación en redes sociales independiente presentando su patrocinio.
-¡Nombre incluido en las camisetas del evento!
-Un marcador de carrera en la ruta de la carrera y/o la ruta de caminata.
-Nombre y logotipo incluidos en la página de patrocinadores del sitio web de registro del evento.
-Oportunidad de hacer marketing directamente a los participantes de la carrera.
-Incluye 2 inscripciones gratuitas a la carrera y camisetas del evento.
-Oportunidad de hacer marketing directamente a los participantes de la carrera.
-Incluye 1 inscripción gratuita a la carrera y camisetas del evento.
Estas bolsas de regalo serán bolsas reutilizables e incluirán el logotipo de su empresa. Se entregarán a cada uno de nuestros participantes al momento del check-in.
El nombre de su empresa y logotipo se imprimirán en las cintas del cuello de nuestras medallas de participación y finalista que se distribuirán en la carrera.
El logotipo de su empresa se imprimirá en el frente y en la parte posterior de los letreros de marcadores de carrera para la caminata y/o la carrera. Si desea tener varios marcadores de carrera, háganoslo saber.
Your company's logo will be printed on all of the race bibs. Be one of the four sponsors to become part of race memorabilia for each and every one of our racers.
