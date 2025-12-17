2026 Gobble Wobble Sponsorship

-Logotipo destacado en letreros y camisetas del evento.

- Marcadores de carrera en la ruta de la carrera y en la ruta de caminata.

- 6 inscripciones gratuitas a la carrera y camisetas del evento.

-Logotipo utilizado como uno de nuestros banners de patrocinador en la aplicación del sitio web de la carrera.

-Al menos dos publicaciones en redes sociales independientes presentando su patrocinio.