Wilsonville High School All Night Grad Party

2026 Noche de Graduación

Entrada para la Noche de Graduación - Precio Anticipado item
Entrada para la Noche de Graduación - Precio Anticipado
$100
Disponible hasta 1 may

Por favor ingresa el nombre y número de teléfono del graduado antes de completar tu compra. Cada estudiante que se gradúa DEBE completar y firmar un formulario de inscripción y una exención de responsabilidad para poder asistir a la Noche de Graduación. Se incluirá un enlace a la exención en el recibo.


Los precios de los boletos aumentan después del 30 de abril de 2026.

Cartel de jardín 2026 item
Cartel de jardín 2026
$25

Celebra a tu graduado con un cartel conmemorativo para el jardín..

Los letreros miden 18" x 24", se imprimen por un solo lado en plástico corrugado e incluyen la estaca metálica en forma de “H”. Estarán listos para recoger en abril.

Cartel de jardín personalizado 2026:
$40

Personaliza un cartel para el jardín con una foto y/o el nombre de tu graduado.

Las instrucciones para enviar una foto y el nombre del graduado se incluirán en tu recibo.

Los letreros miden 18" x 24", se imprimen por un solo lado en plástico corrugado e incluyen la estaca metálica en forma de “H”. Estarán listos para recoger en abril..

Donación para Grad Night – $25
$25

Apoya a nuestros graduados con una donación 100% deducible de impuestos, personalizable en incrementos de $25.


Cuando nuestra comunidad se une, cada estudiante puede vivir la experiencia de Grad Night.

Donación para Grad Night – $50
$50

Apoya a nuestros graduados con una donación 100% deducible de impuestos, personalizable en incrementos de $50.


Cuando nuestra comunidad se une, cada estudiante puede vivir la experiencia de Grad Night.

Donación para Grad Night – $100
$100

Apoya a nuestros graduados con una donación 100% deducible de impuestos, personalizable en incrementos de $100.


Cuando nuestra comunidad se une, cada estudiante puede vivir la experiencia de Grad Night.

