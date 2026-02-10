2026 Gala Guerrero HCA.

Organizado por
Acerca de este evento
Incluye: - 2 boletos individuales para la gala (1/4 de mesa) - Mención de tu nombre en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Botas
Incluye: - Nombre de la empresa en el boletín de la gala - Nombre de la empresa en el banner de Patrocinador de Cinturón - 2 boletos individuales para la gala (1/4 de mesa) - Mención de tu nombre en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Cinturón
Incluye: - Anuncio de 1/8 de página en el boletín de la gala - Logo de la empresa en el banner de Patrocinador de Espada - 4 boletos individuales para la gala (1/2 mesa) - Mención de tu nombre de empresa en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Espada
Incluye: - Anuncio de 1/4 de página en el boletín del gala - 1/4 de banner para el logotipo de la empresa mostrado en todos los eventos de HCA para el año escolar '25/'26 - 4 boletos individuales para el gala (1/2 mesa) - Mención del nombre de su empresa en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Escudo
Incluye: - Anuncio de 1/2 de página en el boletín del gala - 1/2 de banner para el logotipo de la empresa mostrado en todos los eventos de HCA para el año escolar '25/'26 - 8 boletos individuales para el gala (mesa completa) - Mención del nombre de su empresa en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Coraza
Incluye: - Anuncio de página completa en el boletín del gala - Banner completo exclusivamente lleno con el logotipo de su empresa mostrado en todos los eventos de HCS para el año escolar '25/'26 - 16 boletos individuales para el gala (2 mesas completas) - Mención del nombre de su empresa en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Casco
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!