2026 Gala Guerrero HCA.

Incluye: - Anuncio de 1/4 de página en el boletín del gala - 1/4 de banner para el logotipo de la empresa mostrado en todos los eventos de HCA para el año escolar '25/'26 - 4 boletos individuales para el gala (1/2 mesa) - Mención del nombre de su empresa en todos los eventos de HCA como Patrocinador de Escudo