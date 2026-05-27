Organizado por

The C.A.N.G. Foundation, Inc.

Acerca de este evento

Festival Caribeño del Valle de Hudson 2026

Waryas Park

Poughkeepsie, NY

Let Us Know You’re Coming, Adultos
Gratuito

¿Planea asistir al Festival Caribeño del Valle de Hudson? ¡Háganos saber que viene! Este boleto gratuito nos ayuda a planificar la asistencia, los vendedores, las actividades y la experiencia general de los invitados.


Este boleto es solo para la admisión general y no incluye espacio de vendedor ni beneficios de patrocinio.

Let Us Know You’re Coming, Jóvenes de 17 años o menos
Gratuito

Este boleto gratuito es para jóvenes de 17 años o menos que asisten al Festival Caribeño del Valle de Hudson.


Los jóvenes deben estar acompañados por un adulto. Este boleto nos ayuda a planificar actividades familiares, participación de jóvenes y la asistencia general al festival.


Este boleto es solo para la admisión general y no incluye espacio de vendedor ni beneficios de patrocinio.

Vendedor de Comida y Food Trucks
$500
  • Espacio de vendedor de 10x10 (o espacio de food truck)
  • Ubicación de alto tráfico dentro del festival
  • Oportunidad para vender comida y bebidas
  • Acceso a una audiencia diversa y de alta energía
  • Los vendedores deben proporcionar su propia instalación (carpa, mesa, equipo)
Vendedor de Bebidas y Helados
$250
  • Espacio de vendedor de 10x10
  • Oportunidad para vender bebidas y helados
  • Ubicación en áreas de alto tráfico
  • Los vendedores deben proporcionar su propia instalación
Vendedor de Productos
$175
  • Espacio de vendedor de 10x10
  • Oportunidad para vender productos y mercancía
  • Acceso a los asistentes del festival
  • Los vendedores deben proporcionar su propia instalación
Comunidad e Información Proveedores
$75
  • Espacio para divulgación y compromiso
  • Oportunidad para compartir recursos e información
  • Diseñado para organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias
  • No destinado a ventas
PATROCINADOR(ES) PRESENTADOR(ES)
$5,000
  • Festival presentado como: “Festival Caribeño del Valle de Hudson presentado por [Nombre del Patrocinador]”
  • Logotipo más grande en todos los materiales del evento (volante, pancartas, camisetas)
  • Espacio de proveedor premium en área de alto tráfico
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • Destacado en redes sociales (10+ publicaciones)
  • Señalización con marca en el escenario principal
  • Inclusión en menciones de prensa/medios (si corresponde)
PATROCINADOR(ES) DIAMANTE
$3,000
  • Colocación prominente del logotipo en materiales y pancartas del evento
  • Espacio de proveedor premium
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • (8) menciones en redes sociales incluyendo destacado
  • Oportunidad de mostrar señalización con marca
  • Inclusión en menciones de prensa/medios (si corresponde)
PATROCINADOR(ES) ORO
$1,000
  • Colocación del logotipo en camisetas del evento
  • Logotipo en señalización compartida
  • (4) menciones en redes sociales
  • Reconocimiento durante el evento
PATROCINADOR(ES) PLATA
$550
  • Colocación del logotipo en camiseta del evento
  • Reconocimiento en materiales del evento
  • (3) menciones en redes sociales
  • Oportunidad de incluir artículo promocional en obsequio
PATROCINADOR(ES) DE BRONCE
$300
  • Colocación del logotipo en la camiseta del evento
  • Reconocimiento en materiales del evento
  • (2) menciones en redes sociales
  • Oportunidad de incluir artículo promocional en regalo
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