Festival Caribeño del Valle de Hudson 2026

Acerca de este evento
Poughkeepsie, NY
¿Planea asistir al Festival Caribeño del Valle de Hudson? ¡Háganos saber que viene! Este boleto gratuito nos ayuda a planificar la asistencia, los vendedores, las actividades y la experiencia general de los invitados.
Este boleto es solo para la admisión general y no incluye espacio de vendedor ni beneficios de patrocinio.
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Este boleto gratuito es para jóvenes de 17 años o menos que asisten al Festival Caribeño del Valle de Hudson.
Los jóvenes deben estar acompañados por un adulto. Este boleto nos ayuda a planificar actividades familiares, participación de jóvenes y la asistencia general al festival.
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