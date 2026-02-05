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Acerca de este evento

Ventas cerradas

2026 Festival de Jerk y Vibes

249 Jacoby St

Norristown, PA 19401, USA

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Registro de Vendedor No Alimentario
$100

El registro es para vendedores no alimentarios:

Ropa

Accesorios

Actividades - Pintura Facial|Tatuajes|Arte con Globos

(Esta no es una lista completa)

1 Mesa|2 Sillas Provistas

trae tu propia carpa

Registro de Vendedor de Comida/Bebida
$200

El registro es para vendedores de comida/bebida:

Platos (comida no jamaicana)

Dulces - Algodón de Azúcar|Galletas|Etc

Bebidas

(Esta no es una lista completa)

trae tu propia carpa

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