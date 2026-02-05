2026 Festival de Jerk y Vibes

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Acerca de este evento
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El registro es para vendedores no alimentarios:
Ropa
Accesorios
Actividades - Pintura Facial|Tatuajes|Arte con Globos
(Esta no es una lista completa)
1 Mesa|2 Sillas Provistas
trae tu propia carpa
El registro es para vendedores de comida/bebida:
Platos (comida no jamaicana)
Dulces - Algodón de Azúcar|Galletas|Etc
Bebidas
(Esta no es una lista completa)
trae tu propia carpa
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