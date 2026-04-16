2026 La Cultura Fest - Food Vendor

Requisitos para Vendedores de Comida (Aprobación de la Ciudad) Todos los vendedores de comida deben cumplir con las regulaciones de salud locales. Como parte de su participación, los vendedores deben completar y enviar todos los documentos requeridos directamente a la Lynn para su aprobación. Los documentos requeridos pueden incluir: Solicitud de Permiso Temporal para Venta de Alimentos Certificación de Seguridad Alimentaria válida (si aplica) Menú de los productos que se ofrecerán Copia de la Licencia Comercial (si aplica) Certificado de Seguro (si aplica) Los vendedores son totalmente responsables de asegurarse de que toda la documentación esté correcta y sea enviada al menos 30 días antes de la fecha del evento. La participación en el evento está sujeta a la aprobación de la Ciudad.