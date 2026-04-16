2026 La Cultura Fest - General Vendor

Nuestra categoría de Vendedor General es perfecta para pequeños negocios, artesanos, creadores y organizaciones comunitarias que desean exhibir sus productos y servicios en el 2º Festival Anual La Cultura Fest. Como vendedor, tendrás la oportunidad de conectarte con una audiencia diversa, aumentar la visibilidad de tu marca y ser parte de una experiencia cultural vibrante que celebra la comunidad latina en Lynn y el North Shore. Este es un excelente espacio para quienes venden productos, promocionan servicios o comparten recursos con la comunidad. Los espacios son limitados y se asignarán por orden de inscripción.