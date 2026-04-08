Evergreen United FC NFP

Organizado por

Evergreen United FC NFP

Acerca de este evento

Festival de Fútbol Juvenil de la Copa Libertyville 2026

30080 Technology Way

Libertyville, IL 60048, USA

Cuota del Torneo
$75

Cuota del torneo por jugador incluye 3 juegos garantizados, si el equipo avanza juegan un 4to juego final. Debe pagar la cuota antes del torneo para poder participar y garantizar un lugar en la lista. No es necesario hospedarse en hotel ya que estamos a 60 minutos de distancia. El jugador debe asistir a todos los juegos. Tenemos descuentos para hoteles si desea quedarse, por favor pídanos el enlace.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!