Festival de Fútbol Juvenil de la Copa Libertyville 2026

Cuota del torneo por jugador incluye 3 juegos garantizados, si el equipo avanza juegan un 4to juego final. Debe pagar la cuota antes del torneo para poder participar y garantizar un lugar en la lista. No es necesario hospedarse en hotel ya que estamos a 60 minutos de distancia. El jugador debe asistir a todos los juegos. Tenemos descuentos para hoteles si desea quedarse, por favor pídanos el enlace.