2026 Gala de MAOS.

Organizado por
Acerca de este evento
Tenga en cuenta que Zeffy añade automáticamente una tarifa porcentual al precio de la entrada. Para evitar pagar esta tarifa adicional, seleccione "otro" al finalizar la compra.
Patrocine una mesa en este evento y reciba un reconocimiento especial durante el evento. Este patrocinio de mesa viene con 8 asientos.
Tenga en cuenta que Zeffy añade automáticamente una tarifa porcentual al precio de la entrada. Para evitar pagar esta tarifa adicional, seleccione "otro" al finalizar la compra.
Please note that Zeffy automatically adds a percentage fee to the ticket price. To avoid paying this added fee, select "other" at checkout.
Please note that Zeffy automatically adds a percentage fee to the ticket price. To avoid paying this added fee, select "other" at checkout.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!