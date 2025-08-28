Friends of Monterey Academy of Oceanographic Science

Friends of Monterey Academy of Oceanographic Science

2026 Gala de MAOS.

100 Pasadera Dr

Monterey, CA 93940, USA

Admisión general
$175

Tenga en cuenta que Zeffy añade automáticamente una tarifa porcentual al precio de la entrada. Para evitar pagar esta tarifa adicional, seleccione "otro" al finalizar la compra.

Patrocinio de mesa
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Patrocine una mesa en este evento y reciba un reconocimiento especial durante el evento. Este patrocinio de mesa viene con 8 asientos.


Sea Turtle Sponsorship
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
  • Reserved Table for eight guests
  • 6 individual Sponsor posts on MAOS Social Media Site
  • Business name placement on MAOS monthly for one year
  • Digital Ads playing at the event
  • Name recognition with logo in event program
  • Verbal acknowledgement throughout the event

Sea Otter Sponsorship
$1,250
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
  • Reserved ½ table for four guests
  • 6 individual Sponsor posts on MAOS Social Media Site
  • Digital Ads playing at the event
  • Name recognition with logo in event program
  • Verbal acknowledgement throughout the event

